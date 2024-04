Stadtteiltreffen im Bürgerzentrum Lützel zum Thema „Wahlen – Demokratie gestalten“.

Aus Anlass offener demokratiefeindlicher und extremistischer Strömungen und Meinungen in Deutschland, rückt das nächste Stadtteiltreffen „Lützel im Gespräch“ am 15. April von 18 bis 20 Uhr das Wahlrecht der anstehenden Kommunal- und Europawahlen und seine Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft in den Mittelpunkt. Impulsgeber des Abends ist Guido Brümmer mit Schülerinnen und Schülern des Max-von-Laue Gymnasiums.

Eingeladen sind Menschen, die sich in ihrer demokratischen Grundeinstellung bestärken lassen möchten oder noch unsicher sind, was man mit seiner Erst- und Zweitstimme bewirkt und wie die Politik in Kommunen und Europa mit unserer Stimme mitgestaltet werden kann.

Die Veranstaltung findet in leichter Sprache statt und wird in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz organisiert.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gäste erwartet ein kleiner Imbiss.