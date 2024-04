Der Ausbau der Südallee zur Fahrradstraße mit grüner Allee geht gut voran. Im Februar hatten die Arbeiten unter Projektleitung des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen im Bereich des Max-von-Laue-Gymnasiums begonnen. Um den nächsten Bauabschnitt vorzubereiten, wird die Rizzastraße am Knotenpunkt Südallee ab Samstag, 13. April, bis voraussichtlich Freitag, 3. Mai, voll gesperrt. In dieser Zeit werden die neuen Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom über den Kreuzungsbereich hinweg in den nächsten Bauabschnitt zwischen Rizza- und Roonstraße verlängert. Ab 6. Mai soll die Sperrung des Knotenpunktes wieder aufgehoben werden.

„Wir liegen gut im Zeitplan“, berichtet Straßenbaumeister Guido Günther von der ausführenden Firma HS Schulz. Allerdings ist ein enges Zeitmanagement nötig, um die Leitungen für Gas, Wasser und Strom sowie die Anschlüsse an die Häuser zu erneuern, während gleichzeitig bereits die Straße und der Grünstreifen ausgebaut werden. Um die Versorgungsleitungen über die Kreuzung Rizzastraße zu verlängern, wird der Asphalt aufgeschnitten. Drei Wochen dauert es, die alten Rohre und Kabel freizulegen, neue einzubauen und die Fahrbahndecke wieder zu schließen. Anschließend können die Versorger bereits mit den Arbeiten zwischen Rizza- und Roonstraße beginnen.

Die bevorstehende Vollsperrung machte eine Änderung der Verkehrsführung in der Rizzastraße notwendig. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben. Außerdem wird im Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße/Rizzastraße die Busspur eingezogen, damit ein Rechtsabbiegen in die Rizzastraße gewährleistet werden kann. Teilweise fallen aufgrund der Aufhebung der Einbahnstraßenregelung seitliche Parkflächen weg. Im Allgemeinen wird darum gebeten, das Gebiet im Zeitraum der Baustelle zu meiden. Für den Rad- und Fußverkehr wird es keine Änderungen geben.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen will mit dem ersten Bauabschnitt in einem Jahr fertig sein. Der Anschluss der neuen Fahrradstraße an den Friedrich-Ebert-Ring erfolgt voraussichtlich während der Sommerferien. Wenn alles nach Plan verläuft, können im nächsten Winter bereits die neuen Bäume in der grünen Mittelachse gepflanzt und die Staudenbeete angelegt werden.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Afrim Paplekaj, Mitarbeiter der ausführenden Baufirma HS Schulz, bereitet mit dem Fugenschneider die Anschlussarbeiten in der Rizzastraße vor. Die Kreuzung Südallee wird ab Samstag für drei Wochen voll gesperrt.