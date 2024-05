Bendorf-Sayn. Das Sayner Freibad macht sich fit für den Sommer: Rechtzeitig vor der Badesaison haben die Mitarbeiter des Bades, Schwimmmeister Michael Woischwill und die neue Fachkraft für Bäderbetriebe, Christian Frank, mit den Arbeiten zur Vorbereitung der Badesaison begonnen.

Sie führten u.a. Grünpflegearbeiten und Ausbesserungsarbeiten an Gebäuden sowie Malerarbeiten durch und reinigten die Schwimmbecken.

Zur Warnung vor Gefahrenereignissen wurde eine neue Lautsprecheranlage installiert. Die Firma Elektrotechnik Meurer passte die veraltete Stromversorgung in Abstimmung mit dem örtlichen Energieversorger an heutige technische Erfordernisse an.

Zudem wurde eine dritte Wärmepumpe in Betrieb genommen, um angenehme Badetemperaturen zu garantieren.

Zuwachs gibt es beim Kassenpersonal. Hier wurde Ersatz für ausgefallene Kräfte gesucht und gefunden. Mittlerweile steht der Einsatzplan.

Zur Unterstützung der Bade- und Beckenaufsicht steht wie in den Vorjahren die Firma Aktiv-Schwimmbad-Service aus Neuwied mit ihrem Personal bereit.

Im vergangenen Jahr besuchten 28.000 Gäste das Sayner Freibad. Erster Beigeordneter Bernhard Wiemer und Werkleiter Michael Stiren hoffen, dass dieser Wert 2024 bei sonnigem Wetter getoppt werden kann. Der Saisonstart ist für Freitag, 17. Mai, geplant, wenn das Wetter es zulässt.

„Das Sayner Schwimmbad ist aufgrund seiner Gestaltung und der herrlichen landschaftlichen Umgebung eines der schönsten Bäder der Region“, so Wiemer. Es biete neben der Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, auch viele gemütliche Bereiche, die es ermöglichen, sich zu entspannen und mit anderen Badegästen auszutauschen.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Freuen sich auf die Badesaison: (v.l.n.r.) Nicole Schlegel, kaufm. Mitarbeiterin Stadtwerke, Christian Frank, Fachkraft für Bäderbetriebe, Werkleiter Michael Stiren, Erster Beigeordneter Bernhard Wiemer, Stv. Werkleiter Michael Frömbgen, Marco Ürz, techn. Mitarbeiter Stadtwerke, Schwimmmeister Michael Woischwill.