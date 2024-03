Minski-Programm zeigt im April verschiedene Lebensrealitäten

Schon lange nicht mehr im Kino gewesen? Das Mittwochskino „Minski“ gibt allen Menschen in Neuwied und Umgebung im April wieder vier gute Gründe, den eigenen Alltag zur Wochenmitte aufzulockern. Das in gewohnter Regelmäßigkeit vom Land ausgezeichnete Programmkino lockt mit einem sorgfältig zusammengestellten Programm jeden Mittwochabend ab 20 Uhr in die „Schauburg“, Dierdorfer Straße 2 / Ecke Heddesdorfer Straße.

„Elaha“ wirkt auf den ersten Blick wie eine lebensfrohe junge Frau, sitzt jedoch zwischen den Stühlen. In Deutschland aufgewachsen, muss sie doch den kulturell gefärbten Rollenerwartungen ihrer kurdischen Familie entsprechen. Ihre größte Angst: dass ihr Verlobter in der Hochzeitsnacht merken könnte, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Am 3. Aprilgeht es um den Konflikt zwischen Tradition und persönlicher Freiheit.

Eine Woche später entführt das Minski seine Besucher am 10. April ins Amerika der frühen 70er-Jahre. Angus ist eigentlich ein guter Schüler, wegen schlechten Benehmens jedoch schon von mehreren Schulen geflogen. Zu Weihnachten bleibt er als Einziger mit dem strengen und unbeliebten Lehrer Mr. Hunham im Internat zurück. Als Angus ihn darum bittet, für ein paar Tage nach Boston reisen zu dürfen, stimmt dieser völlig überraschend zu.

Die USA bleiben auch am 17. April der Schauplatz für den Spielfilm „Reality“. An einem Samstagnachmittag im Juni 2017 steht aus heiterem Himmel das FBI vor der Haustür der jungen Sprachwissenschaftlerin Reality Winner. Die Fragen der Beamten wirken zunächst kryptisch und erst mit der Zeit wird klar, worum es geht: Reality wird vorgeworfen, geheime Regierungsdokumente „geleakt“ zu haben.

In „Sterne zum Dessert“ steht am 24. April die hohe Kunst der Patisserie im Mittelpunkt. Yazid wächst in ärmlichen Verhältnissen bei seiner alleinerziehenden Mutter in Nordfrankreich auf. Schon früh ist das Backen seine Ausflucht aus der alltäglichen Not und Yazid ist überaus begabt. Er ergattert einen Ausbildungsplatz in einem renommierten Pariser Restaurant. Doch um in der toxischen Arbeitswelt der Pariser Gastronomie zu bestehen und zum besten Patissier der Welt zu werden, muss sich Yazid an Regeln halten – und darin war er noch nie besonders gut.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Abendkasse erworben werden.