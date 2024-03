Zum diesjährigen Dreck-weg-Tag der Stadt Koblenz kamen in Neuendorf 45 große und kleine Helferinnen und Helfer aus dem ganzen Stadtteil zusammen. Organisiert wurde die gemeinsame Aktion durch die im Ortsring Neuendorf engagierten Vereine und Institutionen. Unter dem Motto „Nicht ärgern – Anpacken!“ zogen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in sieben Kleingruppen durch den Stadtteil und sammelten auch an den verstecktesten Orten allen Müll, den sie finden und tragen konnten. Beim Sammeln wurde allen deutlich wie viel Müll trotz regelmäßiger Reinigungen in den Straßen und Grünflächen verteilt ist und auf diese Weise die Umwelt belastet.

Nach getaner Arbeit trafen sich alle zum gemeinsamen Ausklang mit Imbiss im Jugendheim der Pfarrei St. Petrus & St. Martinus. Dort stärkten sich alle mit den von der Stadt gesponsorten Lunchpaketen, selbstgebackenem Kuchen und einem warmen oder kalten Getränk. Am Vortag waren bereits die Kitas und Schulen im Stadtteil unterwegs und reinigten mit den vielen Kindern Spielplätze und Grünflächen. Vielen Dank an alle Engagierten, die fleißig den Müll gesammelt haben und so mit gutem Beispiel gezeigt haben, was mit vielen helfenden Händen in kurzer Zeit erreicht werden kann. Vielen Dank auch an den Kommunalen Servicebetrieb der Stadt, der diesen Tag super vorbereitet und vor Ort tatkräftig unterstützt hat.

Foto: Stadtteilmanagement “Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf“/Johannes Kuhl