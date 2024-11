Im Zeitraum von Montag, 11. November bis Donnerstag, 14. November werden die Stand- und Hängegerüste an der Fußgängerbrücke Moselring abgebaut. Aus Sicherheitsgründen können die Abbauarbeiten nur mit Eingriffen in den Verkehr umgesetzt werden.

Um die nicht zu vermeidenden Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden die notwendigen Arbeiten ausschließlich nachts durchgeführt. So wird in der Nacht vom 11. November auf den 12. November von 21 bis 6 Uhr die B49 im Bereich der Fußgängerbrücke Moselring in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Ring gesperrt. Eine örtliche Umleitungsstrecke wird eingerichtet. In den Nächten vom 12. auf den 13. November und vom 13. auf den 14. November wird jeweils von 21 bis 6 Uhr einer der zwei Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Boppard eingezogen.