Koblenz. Der Adventskalender der Lions Clubs Koblenz hat mittlerweile Tradition. Gefüllt mit über 140 Sachpreisen erfreut er auch in diesem Jahr nicht nur die Gewinner, sondern auch die, denen der Erlös des Kalenders zu Gute kommt.

Durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren können vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag tolle Preise gewonnen werden, die hinter den 24 Türchen stecken. „Ich freue mich sehr, dass die drei Lions Clubs Koblenz, Koblenz Rhein-Mosel und Sophie von La Roche dieses Projekt jedes Jahr aufs Neue mit viel Engagement umsetzen und mit dem Erlös unsere Jugend unterstützen“, freut sich Oberbürgermeister und Lionsmitglied David Langner.

So finden sich unter den Gewinnen zum Beispiel Mini-Solaranlagen, Gutscheine für Veranstaltungen in Koblenz, eine wertvolle Goldmünze oder ein Goldbarren. Im vergangenen Jahr wurde der Erlös des Kalenders an verschiedene soziale Projekte, insbesondere im Jugendbereich verspendet. „Man kann tolle Preise gewinnen und dabei auch noch etwas Gutes tun“, beschreibt Lionsmitglied Bernd Wieczorek den alljährlichen „Run“ auf die Kalender. „Sie sind immer schnell vergriffen, das freut uns natürlich sehr!“

Den auf 4.400 Exemplare limitierten Kalender ziert in jedem Jahr ein winterliches Bild aus der Stadt. In diesem Jahr hat die Christmas Garden GmbH eine bunte Aufnahme von der gleichnamigen Veranstaltung auf der Festung Ehrenbreitstein, mit Blick auf das Deutsche Eck beigesteuert.

Zu haben ist der Kalender für 5 Euro bei der Sparkasse Koblenz, in den Filialen der VR Bank RheinAhrEifel eG, der Buchhandlung Reuffel und in der Koblenz-Touristik im Forum Mittelrhein. Jeder Kalender gilt als Los mit einer individuellen Gewinnnummer, die rechts oben auf der Vorderseite steht. Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. bis zum 24. Dezember 2024 auf der Internetseite www.lions-koblenz-adventskalender.de und als Aushang bei der Sparkasse Koblenz und VR Bank RheinAhrEifel eG veröffentlicht.

BUZ: Die Lions Andreas Oberanner (links) und Volker Fries (rechts) mit Oberbürgermeister und Lion David Langner