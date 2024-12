Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz und die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH teilen mit, dass die Bauarbeiten zum Umbau der Bushaltestellen sowie des Kreuzungsbereiches im Bereich Winninger Straße / Oberweiher in die nächste Bauphase gehen.

In der Zeit von Mittwoch, 18. Dezember 2024 bis Sonntag, 5. Januar 2025 wird der Kreuzungsbereich inklusive einer provisorischen Lichtsignalanlage so hergerichtet, dass alle Fahrbeziehungen im Kreuzungsbereich wieder nutzbar sind. In dieser Bauphase werden Pflasterarbeiten am Gehweg Oberweiher gegenüber der Einmündung „Auf dem hellen Weyer“ ausgeführt.

Im Anschluss werden ab Montag, 6. Januar die neuen Signalmasten in die bereits hergestellten Fundamente eingebaut. Diese Arbeiten erfolgen ebenfalls unter Aufrechterhaltung des Verkehrs.

Der Einbau der abschließenden Asphaltdeckschicht erfolgt unter Vollsperrung des gesamten Kreuzungsbereichs. Hierdurch wird die Bauzeit wesentlich verkürzt. Die Arbeiten beginnen ab Montag, 27. Januar und sollen bis Sonntag, 9. Februar abgeschlossen sein. Voraussetzung hierfür sind geeignete Witterungs- und Einbaubedingungen. Ebenfalls wird in dieser letzten Bauphase die neue Markierung aufgebracht und das neue Ampelprogramm aufgespielt. Über diese Arbeiten inklusive Darstellung der Umleitung wird frühzeitig durch das Tiefbauamt in der Tagespresse informiert.

Für den Rad- und Fußgängerverkehr werden ebenfalls entsprechende Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. Über Veränderungen im Linienverkehr informiert die koveb auf koveb.de sowie auf weiteren Kanälen (Instagram, WhatsApp, Newsletter etc.).