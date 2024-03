Kommunen können sich jetzt bewerben – Zukunftsperspektiven in den Gemeinden sollen verbessert werden

Kreis Neuwied. Nach einer längeren Pause aufgrund der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe an der Ahr beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz wieder am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Das Innenministerium (MDI) hat jetzt den Startschuss für die Teilnahme am Wettbewerb 2024 gegeben.

„Der Dorfwettbewerb bietet viele Chancen für unsere Gemeinden“, unterstreicht der Erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert. Bei dem Dorfwettbewerb steht das bürgerschaftliche Engagement im Mittelpunkt. Kriterien für die Ausschreibung sind Aspekte der Dorferneuerung, wie Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, bürgerschaftliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung- und Entwicklung sowie Grüngestaltung/Das Dorf in der Landschaft.

Teilnahmeberechtigt sind alle Ortsgemeinden und räumlich eigenständige Gemeinde- und Stadtteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit bis zu 3.000 Einwohnern.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Zukunftsperspektiven in den Gemeinden zu verbessern und die Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen zu steigern. Der Wettbewerb sensibilisiert und schafft Bewusstsein für aktuelle Themen und Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel die demographische Entwicklung oder die nachhaltige Energieversorgung.

Der Wettbewerb ist auf Landesebene dreistufig gegliedert und wird auf Kreis-, Gebiets- und Landesebene durchgeführt. Der Gebiets- und der Landesentscheid finden jeweils 2025 statt. Der finale Bundesentscheid für die erfolgreichen Teilnehmer aus dem Landesentscheid ist für 2026 vorgesehen.

Nähere Informationen zum Wettbewerb gibt es auf der Homepage des MDI (http://mdi.rlp.de/themen/staedte-und gemeinden/kommunale Foerderung/Dorferneuerung/Wettbewerbe) und bei der Kreisverwaltung Neuwied (dorferneuerung@kreis-neuwied.de oder telefonisch: 02631-803-235).

Die Kommunen haben zurzeit die Möglichkeit, sich auf der Grundlage eines entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses noch bis zum 22. April 2024 über die Kreisverwaltung Neuwied zu bewerben. Im diesjährigen Kreisentscheid finden die Begehungen in den Dörfern durch die Kreiskommission in der ersten und zweiten Septemberwoche statt.

„Wir würden uns daher über eine rege Beteiligung der Gemeinden am Kreiswettbewerb freuen. Gesucht werden interessante Beiträge und Projekte, die zeigen, wie in unseren Dörfern mit großem bürgerschaftlichen Engagement an der nachhaltigen Gestaltung der Dörfer und damit deren Zukunftsfähigkeit gearbeitet wird“, betont Planungsdezernent Michael Mahlert.

Bildunterzeile: Der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert mit Mitarbeiterinnen aus den Referat Planung und ÖPNV, Margit Rödder-Rasbach und Arzu Bulut. Foto: Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied