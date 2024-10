Auch in diesem Jahr gewann das Team des Gymnasiums auf dem Asterstein das Schulradeln mit deutlichem Vorsprung und Schulleiter Bastian Staudt nahm bei der Siegerehrung den Wanderpokal als Auszeichnung für die fahrradaktivste Koblenzer Schule in 2024 aus den Händen von Oberbürgermeister David Langner entgegen.

Die Ergebnistabelle des diesjährigen Schulradelns verrät auf den ersten Blick das Erfolgsgeheimnis der Astersteiner. In der Wertung der geradelten Kilometer pro Kopf lagen sie zwar nur auf Platz 5, aber sie schickten das mit Abstand größte Team ins Rennen und sicherten sich in der entscheidenden Gesamtkilometerwertung mit großem Vorsprung den ersten Platz. 261 aktive Radlerinnen und Radler legten in diesem Jahr beachtliche 41.982 Kilometer zurück und verwiesen damit die Integrierte Gesamtschule Koblenz mit 81 Aktiven und 13.288 Kilometern auf Platz 2, gefolgt vom Eichendorff-Gymnasium an dritter Stelle.

Darüber freuten sich nicht nur Schulleiter Bastian Staudt und Teamcaptain Anna Grüterich, sondern auch die etwa 400 anwesenden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bei der Siegerehrung an der Gewinnschule.

Oberbürgermeister Langner zeigte sich begeistert von der musikalischen Begrüßung des Oberstufenchors und lobte das große Engagement aller Beteiligten an der Schule. „Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto unterwegs ist, betreibt aktiven Klimaschutz im persönlichen Umfeld und trägt zu mehr Lebensqualität für alle in unserer Stadt bei. Darüber freue ich mich sehr und hoffe, dass ihr auch in Zukunft und außerhalb der Kampagne überwiegend das Fahrrad als bevorzugtes Verkehrsmittel nutzt und weiterhin fleißig radelt“, so der Oberbürgermeister.

Anna Grüterich berichtete, wie es zu diesem tollen Ergebnis kam und lobte etwa die Schülerinnen und Schüler aus der sogenannten Region Augst, die täglich den 11 km langen und hügeligen Schulweg von Neuhäusel über den Standortübungsplatz Schmidtenhöhe gemeinsam mit dem Fahrrad zurücklegten. Eine Sondergenehmigung des Standortältesten machte dies möglich.

Die Astersteiner durften sich nicht nur über den Pokal und eine Urkunde freuen. Uwe Hüser, Vorsitzender des Vereins Klimaschutz in Koblenz e.V., überreichte einen symbolischen Scheck in Höhe von 900 € für ein ökologisches Schulprojekt. Staudt bedankte sich und kündigte an, dass der Betrag voraussichtlich für Solarpaneele zur nachhaltigen Stromversorgung einer geplanten E-Bike-Ladestation verwendet wird.

Ralph Emmerich als verantwortlicher Koordinator der Kampagne STADTRADELN würdigte ebenfalls die starke Leistung des Teams Asterstein, musste aber insgesamt einen leichten Rückgang der Aktiven und der gefahrenen Kilometer im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Das städtische Radverkehrsteam wird daher in Kürze die Verantwortlichen für die Verkehrserziehung in den Schulen zu einem Austausch einladen, um gemeinsam zu überlegen, wie dieser wichtigen Kampagne zur Förderung der eigenständigen Mobilität von Kindern und Jugendlichen neuen Schwung verliehen und die Konkurrenz belebt werden kann.

Das Foto (David Dasbach) zeigt die Präsentation des Wanderpokales und der Urkunden nach der Siegerehrung. V. l. n. r. Bastian Staudt, Schulleiter des Gymnasiums auf dem Asterstein; Thomas Nürnberg, Teamcaptain der IGS Koblenz, Anna Grüterich, Teamcaptain des Gymnasiums auf dem Asterstein; Paul Löhnert, Teamcaptain des Eichendorff-Gymnasiums, Ralph Emmerich vom städtischen Radverkehrsteam und der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz David Langer.