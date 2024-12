Mit einem geselligen Empfang honorierten Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann die Mitglieder des städtischen Seniorenbeirats, die in der Wahlperiode 2019 bis 2024 tätig waren. Rund 40 ehemalige Mitglieder folgten Oberbürgermeister Jan Einigs Einladung in den Amalie-Raiffeisen-Saal. In seiner Rede dankte er den Anwesenden ausdrücklich für das Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit.

„Auch wenn der Seniorenbeirat keine formale Entscheidungsbefugnis besitzt, so hat er doch in den vergangenen Jahren wichtige Impulse gesetzt und ist eine wertvolle Institution unserer Stadt“, betonte Jan Einig. Besonders hob er den neuen Bürgerbus hervor, der auf Initiative des Beirates ins Leben gerufen wurde und seit November durch Neuwied fährt. Wichtige Impulse gab der Beirat etwa auch zu Nachbesserungen des Deichvorgeländes. Nach der Übergabe der Urkunden an die scheidenden Beiratsmitglieder sprach auch Bürgermeister Peter Jung seine Anerkennung aus: „Das Engagement, mit dem die Beiratsmitglieder immer wieder neue Ideen für das Zusammenleben der Generationen in unserer Stadt einbringen, ist beachtlich. Herzlichen Dank dafür!“ Als kleine Aufmerksamkeit bekamen alle Ehemaligen eine Flasche Brombeernektar – eine Spezialität aus der Brombeerschenke Leutesdorf.

Für die angemessene Atmosphäre sorgten Martin Geiger, Leiter der Musikschule Neuwied, und András Orbán, Dozent an der Musikschule Neuwied, die den Nachmittag musikalisch untermalten. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und angeregten Gesprächen bot sich Gelegenheit, die gemeinsame Arbeit Revue passieren zu lassen. Einige der Mitglieder sind auch im neuen Seniorenbeirat vertreten und werden ihre wertvolle Arbeit dort fortsetzen.

Zum Bild: Noch ein letztes Mal trafen die Mitglieder des Seniorenbeirates 2019 –2024 anlässlich ihrer Verabschiedung durch den Stadtvorstand zusammen.

(Foto: Melanie Lange)