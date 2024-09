Seit 14 Jahren pflegen die Ome-Sogo-Highschool in Boppards japanischer Partnerstadt Ome und das Kant-Gymnasium Boppard eine Schulpartnerschaft. Beim Vertragsabschluss im Jahr 2010 hatten beide Schulen vereinbart, regelmäßig Schüleraustausche durchzuführen – zuletzt fand 2019 ein Austausch statt. Nach einer Pause aufgrund der Corona-Pandemie und weiterer Herausforderungen konnten die gegenseitigen Besuche in diesem Jahr wieder aufleben.

Aufgrund hoher Flugkosten von japanischer Seite musste die Zahl der Mitreisenden leider reduziert werden. Eine Gruppe von elf Schülerinnen und Schülern, begleitet vom Schulleiter Genzo Kawaguchi und der Englischlehrerin Yuko Murata, reiste vom 24. bis 31. August 2024 nach Boppard für den Schüleraustausch. Während ihres Aufenthalts in den Gastfamilien erlebten sie den deutschen Schulalltag und erhielten Einblicke in die deutsche Lebensweise. Die begleitenden Lehrkräfte hatten zudem ein abwechslungsreiches touristisches und kulturelles Programm vorbereitet.

Die Stadt Boppard lud zu einem Empfang in die Stadthalle ein und organisierte eine Stadtführung sowie eine Museumsführung. Der Erste Beigeordnete Helmut Zindorf begrüßte die Gäste stellvertretend für den Bürgermeister und berichtete von seinem eigenen Besuch in der Ome-Sogo-Highschool im Oktober 2010 anlässlich der Gründung der Schulpartnerschaft, der in sehr positiver Erinnerung geblieben ist.

Neben der Schulpartnerschaft organisieren auch die Stadtverwaltungen von Ome und Boppard im jährlichen Wechsel Jugenddelegationsreisen. Im Mai dieses Jahres wurde zuletzt eine Jugenddelegation aus Boppard unter Leitung von Bürgermeister Jörg Haseneier herzlich in der Partnerschule des Kant-Gymnasiums in Ome empfangen. Vor allem die Taiko-Performance, der Schulchor und Einblicke in verschiedene AGs der japanischen Schüler haben einen bleibenden Eindruck bei den Besucherinnen und Besuchern aus Boppard hinterlassen.

Einige Mitglieder dieser Delegation nahmen kürzlich auch am Empfang der Stadt Boppard für die Ome-Sogo-Highschool in der Stadthalle teil. Anna Weinand begrüßte die Anwesenden im Namen der jungen Delegationsteilnehmer und erinnerte an die unvergessliche Zeit in Ome im Mai.

Nach den offiziellen Grußworten hatten die japanischen Gäste die Möglichkeit, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Anschließend gab es Gelegenheit zu informellen Gesprächen, Austausch und zur Knüpfung neuer Kontakte während einer lockeren Zusammenkunft.

Erinnerungs-Gruppenfoto auf der Treppe des Alten Rathauses nach dem Empfang der Stadt Boppard. Foto: Stadt Boppard/Martina Weirich