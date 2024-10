Neben dem beliebten Spielenachmittag dienstags im Saal des Jugend- und Bürgerzentrums Karthause wird nun für alle “Abend-Aktiven” einen Spiele-Treff am Abend angeboten. Zu verschiedenen Terminen besteht die Möglichkeit sich von 17:00 bis 19:30 Uhr zu Treffen. Dabei gibt es unterschiedliche Spielräume im Saal. Es gibt einen großen Saalteil für die Spiele in Kleingruppen und einen kleineren Saalteil für eine gemeinsame, größere Spielerunde. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 17. Oktober.

Die Veranstaltung ist für alle Erwachsenen offen und es wird kein Eintritt erhoben. Nähere Informationen gibt es bei Dipl. Soz.-Päd./Soz.-Arb. Birgit Korn-Möckel unter der folgenden Telefonnummer: 0261/914060000.

Herzliche Einladung ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4.