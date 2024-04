Am Dienstag, 23. April, präsentiert Sonja Roos um 19 Uhr ihre neue Trilogie “Eine grenzenlose Welt” in der Stadtbibliothek Koblenz. Im ersten Band geht es um das Thema Auswanderung im 19. Jahrhundert. Wie stets in ihren Büchern verbindet die Journalistin und Autorin historische Stoffe und Orte mit spannenden Lebensgeschichten. Im Zentrum der Handlung stehen vier junge Menschen, die im Jahr 1892 ihre deutsche Heimat verlassen und, von Hamburg aus aufbrechend, einen Neuanfang in New York versuchen.

Dabei gibt die Autorin immer auch spannende Einblicke in die Entstehung ihrer Bücher und erzählt aus ihrem Autorinnenleben.

Der Eintritt beträgt 5 Euro.

stb.koblenz.de