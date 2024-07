Burg Pfalzgrafenstein / Kaub

„Lebendiger Pfalzgrafenstein“

Ein Erlebnistag für die ganze Familie, anlässlich des 700-jährigen Jubiläums der Stadt Kaub

Geschichte hautnah erleben: 1324 erhält Kaub die Stadtrechte und nur drei Jahre später nimmt die Kauber Zollstation auf der Pfalzgrafenstein ihre Arbeit auf – die Stadt Kaub und „die Pfalz“ gehören seitdem zusammen! Setzen Sie mit der Fähre über und seien Sie dabei!

Schon vor der Abfahrt erinnern in der „Dicken Allee“ auf Kauber Seite die „Preußen“ und ihre Kanonen an den historischen Rheinübergang im Feldzug gegen Napoleon. (Veranstalter: Stadt Kaub) Auf der Insel angekommen beginnt schon vor der Burg das Mittelalter: Die Tanzgruppe „Lavandula“ führt nicht nur alte Tänze vor, sondern leitet die kleinen und großen Gäste gerne an, es ihnen gleich zu tun. Für Stimmung sorgen die „Spielleut Ranunculus“, die mit Trommel und Dudelsack, mit Lauten und Drehleier auf dem Gelände unterwegs sind. Wesentlich ruhiger geht es im Burghof zu, wo das Rad der Spinnfrau surrt, Sie viel über das alte Handwerk erfahren und auch einmal selbst das Spinnen ausprobieren dürfen. Im oberen Wehrgang hat es sich die Märchenfrau bequem gemacht und erzählt von wilden Rittern und schönen Burgfräulein. Aufgepasst, sie hat schon manchen verzaubert.

Mehrmals am Tag werden Führungen im Kostüm angeboten: Es geht in die entlegensten Winkel der Burg, vorbei am dunklen Verlies und der Wachstube, bevor dann nach einer kleinen Stärkung (ob mitgebracht oder bei den „Burgbewohnern“ gekauft) die Rückfahrt ansteht.

Anlässlich der Veranstaltung ist die Burg eine Stunde länger geöffnet – letzter Einlass 16 Uhr.

Die Personenfähre fährt zu den Öffnungszeiten der Burg halbstündlich von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr (letzte Rückfahrt von der Insel).

18.08.2024 | 11 – 17 Uhr | Burg Pfalzgrafenstein

Kosten: Regulärer Burgeintritt, inkl. Fähre / Eintritt frei für BürgerInnen von Kaub (gg. Nachweis)

Anmeldung: nicht erforderlich

Des Kaysers Bombardier

Soldat und Waffenhandwerk im Dreißigjährigen Krieg – Eine authentische Vorführung

In einer authentischen Waffenvorführung erklärt Ihnen ein Soldat aus der Zeit des Barocks, wie es im Dreißigjährigen Krieg zuging. Der Bombardier hat “von der Pike auf” gedient und zeigt dem Publikum anschaulich die kriegerische Anwendung des Musketier-Degens und der Muskete.

04.08.2024 | 15:00 Uhr | Burg Pfalzgrafenstein

Dauer: ca. 60 Minuten

Kosten: im Burgeintritt enthalten

Anmeldung: nicht erforderlich

Schloss Stolzenfels / Koblenz

Gebärdensprachliche Führung durch Schloss Stolzenfels

Führung für Gehörlose

Martha Julich-Backes präsentiert in ihrer Muttersprache (DGS) Wissenswertes rund um das Schloss Stolzenfels. In ungefähr einer Stunde werden Sie durch die königlichen Räume geführt, die mit ihrer originalen Einrichtung aus dem 19. Jahrhundert vollständig erhalten sind. Bestaunen Sie außerdem die prachtvoll angelegten Gärten, die in den vergangenen Jahren restauriert wurden.

17.08.2024 | 14:30 Uhr | Schloss Stolzenfels

Treffpunkt: Kasse Stolzenfels

Beginn: 14.30 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde

Kosten: im Schlosseintritt enthalten

Anmeldung: erforderlich unter martha.julich@web.de oder Tel. 0151/10790592 (bitte per SMS)

Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein / Koblenz

Greifvogelschau – Flugvorführungen mit Erklärung

Greifvögel ziehen im freien Flug ihre Runden über der Festung Ehrenbreitstein.

Von dem erfahrenen Falkner-Paar Alexandra und Frank Dippel erfahren Besucherinnen und Besucher allerhand Wissenswertes aus der Welt der Greifvögel und Falkner. Nach der Vorführung haben die Gäste die Möglichkeit, sich mit den Vögeln kostenlos fotografieren zu lassen.

Termine: 03.08. – 25.08.2023, i. d. R. jeden Samstag und Sonntag

Ort: Festung Ehrenbreitstein, Außengelände (Festungspark)

Uhrzeit: jeweils 13:00 und 15:00 Uhr

Preis: Erw. 5,50 € / Kinder (4-12 Jahre) 3,00 €

Dauer: ca. 45 Minuten (witterungsabhängig, Hunde sind nicht erlaubt)

Anmeldung: nicht erforderlich

Burg Sooneck / Niederheimbach

Die Sammlung der Freiherrenfamilie Dael von Köth-Wanscheid: wertvolle Gemälde, Grafiken und Möbel aus mehreren Jahrhunderten.

Spezialführung

Seit 1991 birgt das Schloss die umfangreiche Freiherr-Dael-von-Koeth-Wanscheid´sche Familienstiftung mit Gemälden, Möbeln, Grafiken und Archivalien, davon besonders bemerkenswert die Gemälde-, Zeichnungs- und Skizzenbestände der Mainzer Maler Johann Caspar und Georg Schneider. Mit Maria-Christina Freifrau Dael von Köth-Wanscheid ist die letzte Hinterbliebene der Stifterfamilie verstorben. Bei dieser Führung wird ihrer früheren jährlichen Besuche im August gedacht werden, an denen sie sich an den außergewöhnlichen Ausstellungsstücken erfreute. Entdecken Sie sonst nicht geöffnete Räume der Burg Sooneck und erfahren Sie mehr von einer besonderen Freiherrenfamilie, die die Burg mit ihrer bedeutenden Sammlung bereicherte.

25.08.2024 | 11:30 Uhr | Burg Sooneck

Beginn: 11.30 Uhr

Dauer: ca. 45 Minuten

Treffpunkt: Kasse

Kosten: Regulärer Burgeintritt

Anmeldung: erforderlich unter sagenhaft@burg-sooneck.com oder Tel. 06743/6064 oder Tel. 06721/ 6377