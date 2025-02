Lahnstein. Die Ausstellung „Das Flimmern des Spektrums“ mit Werken von Ralf Chlebusch ist noch bis zum 25. Mai 2025 im Nassau-Sporkenburger Hof in Lahnstein zu sehen und bietet Kunstliebhabern die Gelegenheit, in die spontane und kraftvolle Welt des Malers einzutauchen.

Ralf Chlebuschs Werke sind eine Herausforderung für den Betrachter – sie entstanden ohne festen Plan, aus dem Moment heraus. Dabei arbeitet der Künstler mit seinem charakteristischen Duktus: breiten Pinselstrichen und drei Grundfarben. So schafft er Bilder, die sowohl Harmonie als auch Dystopie in sich tragen. Jedes Werk ist eine neue Reise, ein Experiment, das mit jeder Geste und jedem Strich den Betrachter in seinen Bann zieht.

Für alle, die die Ausstellung noch intensiver erleben möchten, gibt es am 07. März und 11. April 2025 Sonderöffnungen von 10.00 bis 18.00 Uhr, bei der Ralf Chlebusch persönlich durch die Ausstellung führt und im Gespräch mehr über seine kreative Arbeitsweise preisgibt.

Sonst öffnet die Ausstellung bei freiem Eintritt jeweils eine Stunde vor den Vorstellungen des Theaters.

Bildunterzeilen:

„Stühle“ von Ralf Chlebusch (Foto: Ralf Chlebusch)