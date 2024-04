Bruno Grassini präsentiert an zwei Abenden die Welt der Musicals

Lahnstein. Die sommerliche Kulisse des Theatergartens der Stadt Lahnstein wird in diesem Jahr zur Bühne eines ganz besonderen kulturellen Erlebnisses: dem Lahnsteiner Theatersommer.

Im Rahmen dieser neuen Veranstaltungsreihe wird ein abwechslungsreiches und kulinarisches Kulturprogramm geboten.

An zwei Abenden präsentiert das Theater Lahnstein die „Sommernacht der Musicals“ mit Bruno Grassini.

Bereits während seines Gesangsstudiums am renommierten Konservatorium der Stadt Wien erhielt Grassini seine ersten Rollenangebote. Nachdem er in den Musicals „Silk Stockings“, „Arian” und “I do I do” erste Bühnenerfahrung sammelte, erzielte er seinen Durchbruch mit der Rolle des Luigi Lucheni, dem Mörder der Kaiserin Elisabeth im gleichnamigen Musical-Welterfolg von Silvester Levi und Michael Kunze am Theater an der Wien.

Es folgten Hauptrollen in den Musicals Chess (Anatoly), Jesus Christ Superstar (Judas) sowie im Jerry Herman Klassiker „La Cage aux Folles“, in dem Bruno Grassini die Rolle des naiven Jean Michel verkörperte.

Bei der Sommernacht der Musicals nimmt Grassini das Publikum mit auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Musicals.

können die Zuschauer sich in Grassinis Musikwelt entführen und erleben Sie eine unvergessliche Best-Of-Musical-Night im sommerlichen Theatergarten.

Die Aufführungen finden am Freitag, 28. Juni 2024 um 20.00 Uhr und am Sonntag, 30. Juni 2024 um 18.00 Uhr im Nassau-Sporkenburger Hof (Sporki) in Lahnstein

Tickets für das Stück sind online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter auch in der Touristinfo Lahnstein am Salhofplatz, erhältlich.

Bildunterzeilen:

Bruno Grassini singt im Theatergarten. (Foto: Dirk Förger)