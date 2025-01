Immer wieder erschreckend erfolgreich: Jüngst gaben sich Betrüger als Mitarbeiter der Neuwieder Stadtwerke aus, um sich so Zugang zu Wohnhäusern im Stadtgebiet zu verschaffen. Wer im entscheidenden Moment nicht achtsam genug handelt, verliert im Zweifel viel Geld. Auch das Vertrauen in die Mitmenschen kann bei einem solchen Vorfall erheblich getrübt und das persönliche Sicherheitsempfinden nachhaltig geschwächt werden. Doch es ist möglich, sich vor solchen Betrugsfällen zu schützen. Die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied sind von der Polizei ausgebildet und informieren ratsuchende Seniorinnen und Senioren. An jedem ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr beraten sie kompetent zu unterschiedlichen Betrugsmaschen und anderen sicherheitsrelevanten Themen.

Ihr Wissen umfasst dabei auch Verbraucherschutz, Gewinnmitteilungen und Haustürgeschäfte. Je nach Bedarf werden unterschiedliche Themen Gegenstand der Beratung. Dabei beantworten sachkundigen Ehrenamtler Fragen zu allen möglichen Bereichen. Die nächste Sprechstunde bieten die geschulten Berater am Freitag, 7. Februar, in den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, Neuwied, an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Beratungsangebot ist kostenlos. Informationen der Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater gibt es auch im Internet unter www.neuwied.de/sfs.