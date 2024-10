„Wie stellen Sie sich den Schenkendorfplatz der Zukunft vor?“ Die Stadtverwaltung ruft die Menschen aus der Vorstadt auf, ihre Ideen und Wünsche in den Umgestaltungsprozess im Rahmen einer Planungswerkstatt einzubringen. Sie findet am Freitag, 11. Oktober 2024 von 15:00 bis 17:30 Uhr in der Mensa der Schenkendorfschule in der gleichnamigen Straße statt (Zugang über den Schulhof). Die Anregungen werden in die Planung zur dauerhaften Umgestaltung einbezogen.

Seit Mai 2023 ist in einem Verkehrsversuch der in der Platzmitte liegende Abschnitt der Schenkendorfstraße probeweise zur Fußgängerzone mit Erlaubnis zum Radfahren beschildert.

Die Planungswerkstatt ist nun schon die vierte Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung. Nach einer Bürgerversammlung im Frühjahr 2023 haben bereits zwei Haushaltsbefragungen stattgefunden, eine für die Ausgangssituation und eine zweite nach einigen Monaten Laufzeit des Verkehrsversuchs und der mobilen Möblierung der neuen Fußgängerzone. Verkehrserhebungen belegen, dass die Maßnahme gut angenommen wird und funktioniert. Fast 95 Prozent der im Umfeld wohnenden Bürgerinnen und Bürger haben sich für die Beibehaltung der Fußgängerzone ausgesprochen und positive Wirkungen bestätigt, z.B. für den Fuß- und Radverkehr und die Aufenthaltsqualität.