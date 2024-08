Zwei Führungen und eine Wanderung zum Septemberanfang

Auch wenn es sich aktuell noch kein bisschen so anfühlt, neigt sich mit dem August auch der Sommer langsam aber sicher seinem Ende zu. Da aber auch der Frühherbst auf schöne Sonnentage bei angenehmen Temperaturen hoffen lässt, hat die Neuwieder Tourist-Info (TI) für Anfang September in Sachen Stadtführungen wieder so einiges geplant.

Am Samstag, 7. September, geht es direkt mit einem echten Höhepunkt los. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Innenhof der Abtei Rommersdorf, allerdings steht nicht die historische Klosteranlage selbst im Fokus, sondern ihre imposanten Gärten. Bei der botanischen Führung erwartet die Teilnehmenden im englischen und französischen Garten sowie dem Kräutergarten im Abtei-Innenhof eine üppige Vielfalt an Zier- und Nutzpflanzen. Gartenfreunde können sich für eine Teilnahmegebühr von 10 Euro von den blühenden Schönheiten in der Abtei Rommersdorf verzaubern lassen.

Der Rheinsteig folgt auf rund 320 Kilometern Länge dem Verlauf des Mittelrheins und bietet Wanderwilligen atemberaubende Aussichten und Naturerlebnisse. Der spektakuläre Fernwanderweg kommt auch an Neuwied vorbei und am Sonntag, 8. September, wird ebendieses Teilstück von einer Gruppe der Neuwieder TI bewandert. Der Startschuss für die Rheinsteig-Schnupper-Tour fällt um 14 Uhr am Parkplatz an der Brombeerschänke in Hüllenberg. Von dort aus geht es durch das Naturschutzgebiet Langenbergskopf und die Weinberge mit Blick auf Leutesdorf und Andernach, bevor der Rundweg wieder seinem Anfangspunkt entgegenstrebt. Wer dabei sein möchte, zahlt 6 Euro, für Kinder bis 14 Jahren werden 4 Euro fällig. Unter 6-Jährige können kostenlos dabei sein.

Wen das nicht überzeugt, für den steht am Sonntag, 8. September, auch noch eine Führung über den Alten Friedhof mit Besichtigung des Friedhofsgärtnerhäuschen auf dem Programm. Die älteste konfessionsübergreifende Begräbnisstätte Neuwieds bot ab 1783 Anhängern aller Glaubensrichtungen einen Grabplatz. Weil von den alten Gräbern bis heute noch viele erhalten sind, lohnt sich eine Erkundung dieses begehbaren Kulturdenkmals mit viel Grün auf alle Fälle. Anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“ ist die Teilnahme kostenfrei, los geht es um 14 Uhr am Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße.

Anmeldungen zu den Führungsangeboten der Neuwieder TI können bis zwei Tage vor dem jeweiligen Führungstermin telefonisch unter 02631/802 5555 oder während der Öffnungszeiten der Tourist-Information vor Ort, Marktstraße 59, vorgenommen werden.