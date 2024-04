Dieser Tage hatte der neue Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, Ingo Schneider, erstmals zum Kulturnetzwerk eingeladen. Das Veranstaltungsformat knüpft an die Tradition des Kulturfrühstücks seiner Vorgängerin Margit Theis-Scholz an. “Wechselnde Themen, mit wechselnden Gästen, an wechselnden Orten” sollen das Format in Zukunft prägen. “Das muss nicht immer zwingend zur Frühstückszeit sein.”, erklärte Schneider bei seiner Begrüßung. Im Rahmen der Premiere im Theater Koblenz, zu der rund 50 Akteurinnen und Akteure der lokalen Kulturlandschaft gekommen waren, gewährte Theater-Intendant Markus Dietze Ein- und Ausblicke zur laufenden Generalsanierung des Theaters. Im Anschluss blieb viel Zeit zum Austausch, den die Gäste ausgiebig nutzten.

Foto (Stadt Koblenz / Nicole Deckarm): Koblenzer Kulturschaffende tauschen sich beim Kulturnetzwerk in den Räumen des Theaters Koblenz aus.