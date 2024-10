Ludwigshafen (ots) – Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Mittwoch

(09.10.2024) auf Donnerstag (10.10.2024) zogen Polizeikräfte zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr.

Bei einem 58-jährigen Fahrer, der am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Von-Weber-Straße kontrolliert wurde, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,7 Promille.

Am Donnerstag gegen 2 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 35-Jährigen in der Sternstraße. Auch dieser Mann hatte Alkohol getrunken. Bei ihm zeigte der Alkoholtest einen Wert von 0,7 Promille an.

Beiden Männern wurde nach den Kontrollen in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einem Verstoß gegen das 0,5 Promille-Gesetz droht eine Geldbuße von bis zu 3.000 Euro und ein Fahrverbot.