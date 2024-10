Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat die Gewinner des Zuschussprogramms „startup innovativ 2024“ bekannt gegeben. Drei junge Unternehmen aus Kaiserslautern, Koblenz und Weisenheim am Sand erhalten insgesamt 200.000 Euro, um ihre zukunftsweisenden Projekte voranzutreiben. Die Förderzuschüsse für die Sieger betragen jeweils zwischen 50.000 und 80.000 Euro.

„Trotz einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage haben wir nach wie vor eine sehr starke Gründungsszene im Land. Das spiegeln nicht nur die erfreulichen aktuellen Zahlen des Gründungsreports wieder, sondern das zeigen auch unsere drei startup innovativ-Gewinner. Sie alle stehen für mutige Ideen, für Kreativität, für Unternehmergeist und somit für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und unseres Wirtschaftsstandorts“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Das Programm sei wesentliche Säule einer starken, rheinland-pfälzischen Gründungspolitik, die zudem ein breites Finanzierungsangebot – vom einfachen Kredit bis hin zum Wagniskapital – bereithalte. „Wir wollen, dass unsere Startups eine gute Perspektive für ihr Geschäftsmodell haben.“

„Die Angebote, Förderprogramme und Wettbewerbe des Landes sind dabei eine wertvolle Unterstützung“, so die Ministerin. Der Wettbewerb startup innovativ ging in diesem Jahr bereits in die sechste Runde. Insgesamt 200.000 Euro hat das Wirtschaftsministerium für den Wettbewerb 2024 bereitgestellt.

Die startup innovativ Gewinner 2024:

Inline Process Solution (IPS) GmbH (Kaiserslautern)

Inline Process Solutions (IPS) ist ein junges Deeptech Unternehmen und entwickelt die inline Sensor Technologie ARIMOS. Diese verbindet eine präzise bildoptische Messung mit KI-basierter Echtzeitbildanalyse. Die aus den Bilddaten extrahierten Prozessdaten wie Partikelform und -größe erhält der Kunde in Echtzeit und gewinnt damit ein enormes Prozessverständnis aus der Partikelströmung seiner Produktion. Über das Monitoring hinaus kann ARIMOS zur Prozesssteuerung und -vorhersage eingesetzt werden. Damit werden chemische und pharmazeutische Prozesse preiswerter und nachhaltiger. Kunden der IPS GmbH benötigen mit der Technologie nicht nur erheblich kürzere Entwicklungszeiten, sondern senken ihre Produktionskosten mit steigender Ressourceneffizienz und weniger Emissionen. Website: https://inline-process.solutions/

worcay GmbH (Koblenz)

worcay verbindet als Matching Plattform tourismusnahe Betriebe mit zeitlich befristetem, reiselustigem und top motiviertem Personal. Personalmangel trifft Reiselust! Wir bieten tourismusnahen Betrieben eine digitale Lösung, indem sie Zugang zu einem großen Pool junger, flexibler Arbeitskräfte erhalten. Gleichzeitig ermöglichen wir diesen jungen Menschen die Chance auf Work & Travel in den schönsten Urlaubsregionen, unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund.

Zebrafant.ai GmbH (Weisenheim/Sand)

Müllbehälter wie für z.B. Altglas oder Altkleider werden oft ineffizient und ohne Bedarfsanpassung geleert, was hohe Kosten und Emissionen verursacht. Sensor-basierte-IoT-Lösungen sind aufgrund ihrer Kosten keine praktikable Alternative. zebrafant.ai bietet eine hardwarelose Lösung, die Füllstände erfasst, prognostiziert und optimale Routenpläne berechnet, wodurch 20-40 % der Fahrten und CO₂-Emissionen eingespart werden. So ermöglicht zebrafant.ai eine kostengünstige, intelligente Abfallsammlung ohne teure IoT-Sensoren. Die Website wird ab Ende Oktober unter dieser Domain zebrafant.ai verfügbar sein.