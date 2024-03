Die Osterferienbetreuung in Boppard findet von Montag, 25. März 2024, bis Dienstag, 2. April 2024, statt. Wie der Stadt Boppard kurzfristig durch die Kreisverwaltung mitgeteilt wurde, steht die Fritz-Straßmann-Schule aufgrund von Reparaturarbeiten für die Ferienbetreuung nicht zur Verfügung. Daher wurde die Grundschule Bad Salzig als Ausweichmöglichkeit gewählt und wird nun erstmals Heimatort der Osterferienbetreuung sein.

Die Osterferienaktion wird organisiert von der Stadt Boppard in Zusammenarbeit mit der Jugend-Begegnungs-Stätte (JBS) und mit Unterstützung des Kreisjugendamtes Rhein-Hunsrück. Sie richtet sich an alle schulpflichtigen Kinder der Bopparder Schulen und findet täglich von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten und auf dem Gelände der Grundschule Bad Salzig statt. Für Eltern, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit eine Betreuung vor 10 Uhr benötigen, besteht die Möglichkeit, dies anzumelden.

Der Tag beginnt immer mit einem gemeinsamen Frühstück. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 3 Euro (ermäßigt 1 Euro) pro Tag erhoben. Die Organisatorinnen und Organisatoren wollen so jedem schulpflichtigen Kind die Teilnahme ermöglichen.

Das Programm bietet den Kindern und Jugendlichen eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie können zwischen Werk-, Bastel- und Theaterangeboten, Sport- und Spielmöglichkeiten sowie erlebnispädagogischen Spielen wählen. Auch freies Spiel, gemeinsame Treffen und Entspannung stehen auf dem Programm.

Eine Anmeldung ist in diesem Jahr zwingend notwendig, da nur angemeldete Schülerinnen und Schüler an der Ferienbetreuung teilnehmen können.

Für weitere Informationen und Anmeldungen steht Thomas Emmes von der Stadtverwaltung Boppard gerne zur Verfügung: Telefon 06742/103-86 oder E-Mail an thomas.emmes@boppard.de.