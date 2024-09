Film ist ein universales Medium. Er kann Menschen zusammenbringen, die ansonsten hinsichtlich Alter, Herkunft oder Einstellungen unterschiedlicher kaum sein könnten. Diese verbindende Kraft, die Bewegtbildproduktionen innewohnt, macht sich auch der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied schon seit Jahren regelmäßig zu Nutze. In Zusammenarbeit mit den Filmbetrieben Weiler organisiert er das Generationenkino – „Die Filmreihe mit Herz für die ganze Familie“. Gezeigt werden Filme, die Menschen über die Generationengrenzen hinweg ansprechen und zu einem gemeinsamen Dialog anregen sollen. Diesen ermöglicht auch das Setting, in welchem das Generationenkino abläuft: Ab 15 Uhr beginnt das Programm in geselliger Runde mit Kaffee und Kuchen, etwa eine Stunde später startet dann die Filmvorführung.

Am Dienstag, 24. September, geht das Generationenkino nun in die nächste Runde. Auf dem Programm steht dann die französische Hochzeitskomödie „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“. Als Alice ihren Eltern mitteilt, dass sie Francois heiraten will, sind diese nicht gerade begeistert. Immerhin gehören sie dem Aristokratengeschlecht Bouvier-Sauvage an, während Francois aus einfachen Verhältnissen kommt. Als beide ihren Eltern einen DNA-Test zur Hochzeit schenken, fallen die Ergebnisse dann aber ganz anders aus, als erwartet. Ein Film, der mit bissigem Humor soziale Klischees und nationale Vorurteile ins Lächerliche zieht.

Karten für das Generationenkino im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, kosten 12 Euro und sind nur im Vorverkauf erhältlich. Sie können online unter www.kinoneuwied.de oder zu den Kassenöffnungszeiten im Metropol- und Schauburg-Kino erworben werden.