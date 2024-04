Es ist bereits eine Tradition, dass die Koblenzer Winzer in Zusammenarbeit mit dem Koblenzer Oberbürgermeister alljährlich eine vielfältige Auswahl ihrer Weine und Sekte jedem Interessenten an ihren Weinständen zur Verkostung anbieten. Zudem beteiligt sich die Koblenz-Touristik mit ihrer mobilen Vinothek an diesem Weinevent.

In diesem Jahr findet diese traditionelle Veranstaltungsreihe zum sechsundzwanzigsten Mal am Sonntag, 12. Mai, zwischen 13 und 18 Uhr statt.

Die Veranstaltung wird – bei jedem Wetter – auf dem idyllisch gelegenen Willi-Hörter-Platz am Schängelbrunnen, mitten in der Altstadt, stattfinden.

Bei den angebotenen Weinen werden zwar die Rieslinggewächse dominieren, aber es werden z.B. auch Weine aus anderen weißen und roten Rebsorten in fast allen Qualitätsstufen in freier Auswahl zu probieren sein.

Wasser und Brot stehen zur Neutralisierung bereit.

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und die teilnehmenden Koblenzer Winzer eröffnen die Veranstaltung. Zudem werden die Weinmajestätinnen aus Koblenz-Güls und Koblenz-Lay Grußworte zu den Anwesenden sprechen.

Eine Eintrittskarte kostet 22,50 Euro; damit hat der Kartenbesitzer die freie Wahl, alle angebotenen Weine zu probieren. Im Preis inbegriffen ist ein Probierglas.

Tagesgäste bzw. Touristen mit begrenzter Verweildauer können auch glasweise (0,1 ltr.) Weine für 3 Euro pro Probe (plus einmalig ein Probierglas für 2 Euro ohne Rückgabe) verkosten; die entsprechenden Chips sind an der Tageskasse erhältlich.

Ab 13 Uhr ist durchgehend Einlass bis 17.30 Uhr.

Eintrittskarten sind z.B. bei den Koblenzer Winzern, der Koblenz-Touristik und bei Ticket Regional erhältlich.