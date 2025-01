Motiv für 2026 wird noch gesucht!

Im Jubiläumsjahr des 100-jährigen Bestehens setzt BECKER Hörakustik die Tradition der Grußkarten-Edition „Koblenz à la carte“ fort. Das inhabergeführte Familienunternehmen präsentiert dabei zu Beginn jedes Jahres eine limitierte Grußkarte mit Koblenzer Motiven.

Die neue, inzwischen 69. Grußkarte wurde dieser Tage in den neugestalteten Geschäftsräumen im BECKER Hör-Haus in der Koblenzer Schloßstraße durch Oberbürgermeister David Langner in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste aus Behörden und Institutionen der Öffentlichkeit vorgestellt. Das diesjährige Motiv zeigt ein Gemälde von Johann Adolf (von) Lasinsky aus dem Jahr 1828, das die Stadt Koblenz als wichtiges Zentrum des Militärs und der Flößerei darstellt.

OB David Langner hob in seiner Ansprache hervor, dass die wirtschaftliche und militärische Geschichte der Stadt in dem Motiv eindrucksvoll dokumentiert ist. Das Originalgemälde, das heute zum Bestand des LVR-Landesmuseums Bonn gehört, zeigt detailreich das Leben an Rhein und Mosel sowie die imposante Festungsanlage.

Der Ursprung der BECKER-Grußkarten geht auf das Jahr 1956 zurück und wurde von den Eltern von Brigitte Hilgert-Becker bzw. den Großeltern ihrer Kinder Eva Keil-Becker und Dan Hilgert-Becker begründet. Heute erreicht die Karte jährlich mehr als 30.000 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz und Bonn-Bad Godesberg. Alle bisher veröffentlichten Motive sind in der kürzlich ergänzten Neuauflage des Buches „Koblenz à la carte“ veröffentlicht, das sowohl bei BECKER als auch in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich ist. Kunden von BECKER Hörakustik, die einen besonderen Geburtstag feiern, erhalten das Buch als Geschenk per Post zugeschickt.

Wie Brigitte Hilgert-Becker, Seniorchefin des Unternehmens, erwähnte, wurde Koblenz mit seiner herausragenden Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel unzählige Male bildlich festgehalten. Viele dieser Bilder befinden sich im Privatbesitz und wurden als Vorlagen zur Verfügung gestellt. Wer im Besitz eines historischen oder modernen Bildes von Koblenz ist und möchte, dass es als Vorlage für eine Karte dieser Sammlung dient, wird gebeten, sich bei Brigitte Hilgert-Becker zu melden.

Das Foto (Stadt Koblenz/T. Knaak) zeigt im Kreis geladener Gäste Brigitte Hilgert Becker (6. v.l.) und OB David Langner (4. v.l.).