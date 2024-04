Stadt Neuwied ehrte Sportler des Jahres 2023

In einer gemeinsamen Ehrungsfeier für die erwachsenen Athleten und den sportlichen Nachwuchs hat die Stadt Neuwied ihre Sportler des Jahres 2023 ausgezeichnet. Voraussetzung für die Nominierung im Vorfeld ist, in Neuwied gemeldet zu sein oder für einen Neuwieder Verein anzutreten. Zahlreiche Preisträger und Vereinsvertreter waren der Einladung gefolgt. Für ausgelassene Stimmung sorgte zudem die Tanzschule Impuls und der Moderne Fanfarenzug Irlich sowie die musikalische Begleitung durch Ijaz Ali.

Die Neuwieder Sportler des Jahres 2023

Bei der Jugend ehrte die Stadt Läuferin Lena Eichhorn (DJK Neuwieder LC / LG Rhein-Wied) als Sportlerin des Jahres. Sie war 2023 Rheinland-Pfalz-Meisterin und Rheinland-Meisterin über die 800 Meter. Ringer Kai Hanikel (Ringer-Club Neuwied) ist – ein Jahr nach seinem Zwillingsbruder Erik – Jugendsportler des Jahres. Sein größter Erfolg im vergangenen Jahr war die Deutsche Meisterschaft. Die Auszeichnung für die Jugend-Mannschaft des Jahres ging an die Ringtennis-Spielgemeinschaft TuS Rodenbach / TV Heddesdorf. Sara Ostojic, Julia-Marie Blum und Jonathan Hein feierten in 2023 den ersten Platz in der Jugendbundesliga Nord und den zweiten Platz bei den Deutschen Jugendmannschaftsmeisterschaften. Das Fußballteam der Carl-Orff- Schule erhielt den Ehrenpreis Inklusion, der erstmals vergeben wurde. Geehrt wurde sie für den Landessieg bei der Regionalschulmeisterschaft.

Als Sportlerin und Sportler des Jahres bei den Erwachsenen wurden mit Viktoria Müller und Pascal Kirstges zwei Experten auf der Sprintstrecke geehrt (beide DJK Neuwieder LC / LG Rhein-Wied). Müller hatte sich die Ehrung unter anderem mit ihren Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften verdient. Sie wurde Vierte über die 100 Meter Hürden und Fünfte über die 60 Meter Hürden in der Halle. Vereinskamerad Kirstges gewann je drei Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Titel und war in 2023 Fünftplatzierter bei der Deutschen Meisterschaft über die 200-Meter-Distanz. Der EHC „Die Bären“ Neuwied freute sich ausgelassen über die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres. Grundlage war die Meisterschaft in der Regionalliga im Sportjahr 2023.

„Sportliche Erfolge sind unabhängig von der Wettkampfkategorie wohl nie reine Einzelleistungen. Sie sind Gemeinschaftsleistungen“, betonte Bürgermeister Peter Jung und dankte allen Unterstützern im privaten Umfeld der Sportler, aber besonders allen Trainern, Funktionären, Betreuern und am sportlichen Erfolg Beteiligten. „Der Sport lehrt uns Lektionen fürs Leben und schenkt uns Momente, die wir niemals vergessen“, hielt er fest. Sport als Wettkampf und Quelle der Gemeinschaft bringe Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen und schaffe eine Atmosphäre der Einheit und des Respekts, betonte er, das komme auch der Stadt als Gemeinschaft zugute. Sportbund-Präsidentin Monika Sauer freute sich über die gemeinsame Ehrungsveranstaltung: „Oft trainieren Kinder und Erwachsene zusammen. Da kann man auch zusammen feiern“.

Zum Bild: Die erwachsenen Sportlerinnen und Sportler wie auch der sportliche Nachwuchs wurden bei der erstmal kombinierten Ehrung im Heimathaus ausgezeichnet. (Foto: Frank Flügel)