Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) – Jana Mohr ist neue Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Sie folgt auf Katja Gertje, die die Geschäftsführung des Rats für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen übernahm. Die 29-jährige Jana Mohr hat ihr duales Studium zur Sozialpädagogin bei einem kirchlichen Träger absolviert. Nach erfolgreichem Abschluss war sie dort im Kinderschutzdienst und in der traumapädagogischen Fachstelle tätig. Sie ist zertifizierte Traumapädagogin und Traumafachberaterin. „Sicherheit in unsicheren Zeiten zu geben“ ist der fachliche Anspruch von Jana Mohr, mit dem sie mit großem Engagement den polizeilichen Opferschutz in der Vorder- und Südpfalz umsetzen möchte.

Jeder kann Opfer einer Straftat werden. Einbruch, häusliche Gewalt oder ein schwerer Verkehrsunfall, sind nur beispielhafte Aufzählungen für einschneidende Ereignisse, die für Menschen eine große Herausforderung darstellen können. Um den Bürgerinnen und Bürgern in diesen schwierigen Situationen zu helfen, gibt es bei allen fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz Opferschutzbeauftragte. Diese bieten Opfern, Zeugen und Angehörigen persönliche oder telefonische Beratung an und vermitteln ihnen weitere Hilfsangebote vor Ort.

Frau Mohr erreichen diese telefonisch unter 0621 963-21154 oder per E-Mail unter opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de

Der Polizei kommt eine besondere Verantwortung im Umgang mit Opfern zu. Der behutsame Umgang mit Opfern einer Straftat ist ein wichtiger Bestandteil polizeilicher Arbeit in Rheinland-Pfalz. Wir sind häufig die erste formelle Instanz, mit denen Opfer und Zeugen nach solchen Ereignissen Kontakt haben.

Opfer, Zeugen und Angehörige erwarten von der Polizei neben der Aufklärung von Straftaten auch Unterstützung und Hilfe. Sie sollten über ihre Rechte, über den Fortgang des Verfahrens, Möglichkeiten der Opferentschädigung und Opferhilfeeinrichtungen informiert werden.

Weitere Informationen rund um das Thema „Opferschutz“ bei der Polizei Rheinland-Pfalz gibt es unter:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/opferschutz

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

