Speyer (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (07.11.2024), gegen 03:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Heydenreichstraße in Speyer ein. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

