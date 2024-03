Die Musikschule der Stadt Koblenz beginnt ab März eine neue Kooperation mit der Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten. Der angebotene Kurs ist die Basis für eine erste Begegnung mit der Musik. Ziel der Musikschule ist es, Kinder schon sehr früh und in räumlicher Nähe zu ihrem gewohnten Umfeld mit Musik in Kontakt zu bringen, um die angeborene Musikalität, die jedes Kind in sich hat, zu entwickeln.

Im Rahmen der neuen Kooperation besucht die Musikpädagogin Kirsten Maxeiner einmal wöchentlich die Kita Schmetterlingsgarten. Während dieser Besuche gestaltet sie spielerisch musikalische Aktivitäten mit den Kindern, darunter Singen, Tanzen und das Kennenlernen verschiedener Musikinstrumente. Die Kinder zeigen dabei eine große Freude und Begeisterung beim gemeinsamen Musizieren. Aus Sicht der Kitaleiterin Nadine Rüber stellt die Kooperation mit der Musikschule eine bereichernde Erfahrung für die Kita Schmetterlingsgarten dar.

Dominik Grimm, der Leiter der Musikschule dazu: Im Sinne von Inklusion und Teilhabe freut es mich besonders, dass an diesem neuen Angebot auch wirklich alle Kinder der Kita Schmetterlingsgarten am Unterricht teilnehmen können.

Foto: (Musikschule Stadt Koblenz/D. Grimm) Die Kinder der Kita Schmetterlingsgarten mit der Leiterin Nadine Rüber, der Musikpädagogin Kirsten Maxeiner und dem Leiter der Musikschule Dominik Grimm.