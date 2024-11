In Oppenhausen fand am Donnerstag, 10. Oktober 2024, in der naturnahen Kindertagesstätte Winkelholzbande die jährliche Elternversammlung statt, bei der auch die Neuwahl des Elternausschusses auf der Tagesordnung stand. Die Veranstaltung war gut besucht und die Eltern zeigten großes Interesse an der Mitgestaltung des Kita- Alltags.

Folgende Eltern wurden in den neuen Elternausschuss gewählt:

Erste Vorsitzende: Julia Huth

Zweite Vorsitzende: Carina Lyda

Schriftführerin: Laura Anda

Beisitzerin: Svenja Daudert

Der Elternausschuss fungiert als Bindeglied zwischen den Eltern und der Kindertagesstätte und setzt sich für die Belange der Kinder und Eltern ein. Die Mitglieder freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Kita Winkelholzbande und danken allen Eltern für ihre Teilnahme und ihr Engagement.