Magic Vibrations: Virtuose Saitenshow kommt nach Koblenz

„Musik lügt nicht. Wenn etwas in dieser Welt verändert werden soll, dann kann es nur durch Musik passieren.“ (Jimi Hendrix)

Vor beinah 30 Jahren – 1995 war es – veranstaltete der Kalifornier Brian Gore in einem umgebauten Waschsalon in San Francisco die erste „International Guitar Night“. Seitdem lädt der „Poet an der Akustikgitarre“ regelmäßig internationale Saitenvirtuosen ein, die das Publikum mit spektakulären Shows begeistern. Was als Underground-Veranstaltung begann, wurde zu einem der bedeutendsten Showcases weltweit für akustische Gitarre.

Das Konzept schrieb Schule und geht nun zum mittlerweile achten Mal unter dem Titel „Nacht der Gitarren“ auf große Deutschland- und Österreichtour. Die von Brian Gore ins Leben gerufene Nacht der Gitarren vereint jedes Jahr vier der weltbesten Akustikgitarristinnen und -gitarristen. Freuen darf man sich auf brillante Performances und neuste Kompositionen. Ob Solo, im Duett, im Trio oder Quartett – hier sind echte Könner am Werk.

Vom 10. Oktober bis zum 10. November 2024 zelebrieren vier der besten Akustikgitarristen der Welt die hohe Kunst des Saitenspiels in 21 deutschen Städten sowie im österreichischen Kufstein und Hard: Gipsy-Swing-Legende und Mitorganisator der Tour Lulo Reinhardt, die Jazz- und Weltmusikerin Claire Besson aus Frankreich, der türkische Musiker & Komponist Cenk Erdoğan sowie die june Musikerin Stephanie Jones aus Australien bieten dem Publikum ein atemberaubendes Klangfeuerwerk aus Solo-, Duett- und Quartett-Performances.

„Bei den Konzerten bringen die Künstler ihre gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck, sie spielen zusammen, nicht gegeneinander“, betont Festivalgründer Brian Gore. „Guitar positivity“ nennt er die „Magic Vibrations“ des Festivals – eine ganz besondere, entspannte Atmosphäre, die sich von den Musikern auf die Zuhörer überträgt. Einzigartig, zauberhaft, mitreißend.

Am Sonntag, dem 13. Oktober 2024, gastiert die „Nacht der Gitarren“ in Koblenz.

Ort: Café Hahn, Neustraße 15, 56072 Koblenz

Uhrzeit: 19 Uhr

Datum: Sonntag, 13. Oktober 2024

feat. Lulo Reinhardt (Deutschland), Claire Besson (Frankreich), Cenk Erdoğan (Türkei), Stephanie Jones (Australien)

Der Koblenzer Lulo Reinhardt gehört zu den wichtigsten Stimmen des „Gipsy-Jazz“. Mit seinem Mix aus Latin, Swing und Weltmusik begeistert er das Publikum seit Jahren auf internationalen Bühnen. Der charismatische Künstler wurde 2019 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Die Träume, Ideen und Projekte mit der Antriebsfeder des ständigen Aufsaugens des Neuen und des Unbekannten lassen noch viele spannende Projekte des Sinto und Kosmopoliten Lulo Reinhardt erwarten.

Im Oktober erscheint sein zweites Solo-Album mit dem Titel „Freedom and Peace“.

Die Französin Claire Besson hat bereits im Alter von acht Jahren am Konservatorium im südwestfranzösischen Perpignan begonnen, klassische Gitarre zu lernen. Bei drei internationalen Gitarrenwettbewerben hat sie dreimal den ersten Preis gewonnen: Montigny-le-Bretonneux (2010), Fontenay-Sous-Bois (2012), Nuits Musicales de Cieux (2014).

Claire lässt ihr Publikum in ein kontrastreiches und bewegendes musikalisches Universum eintauchen. Bei ihren Auftritten präsentiert sie ihre eigenen Arrangements und Kompositionen, die nahtlos zwischen Weltmusik und Jazz oszillieren, mit fesselnder Energie und Leidenschaft.

Der im pulsierenden Istanbul geborene Cenk Erdoğan erhielt 1997 ein vierjähriges Stipendium für Komposition an der Universität Bilgi in Istanbul und graduierte dort mit höchster Auszeichnung. Er gehört zu den bedeutendsten Gitarristen auf der „Fretless-Gitarre“ (Gitarre ohne Bünde), auf der er unter anderem Mikrotöne und Klangkombinationen aus dem Orient erzeugen kann. Er spielte bereits mit renommierten Musikerinnen und Musikern wie Trilok Gurtu, Kai Eckhart, Erkan Ogur und der türkischen Pop Ikone Sezen Aksu.

Als Komponist erhielt er 2009 den bedeutendsten Preis der türkischen Filmindustrie Yesilçam in der Kategoie „Soundtrack of the Year“. 2021 wurde Erdoğan mit einem Grammy Award in der Kategorie „Bestes New-Age-Album“ für seinen Beitrag zum Album „More Guitar Stories“ von Jim Kimo West geehrt, bei dem er als Featured Artist mitwirkte. 2023 erschien sein letztes Album, das mit einer Baritone Fretless Guitar entstanden ist, die der Gitarrenbauer Can Oral in dreieinhalbjähriger Arbeit entwickelt hat.

Liebe auf den ersten Ton. Die Gitarristin Stephanie Jones aus Australien, die derzeit in Deutschland wohnt, hat bereits in ihrer Kindheit mehrere Instrumente erlernt. Aber erst mit der Gitarre war es Liebe auf den ersten Ton.

Stephanie hat in ihrem jungen Alter bereits mehrere internationale Konzerttourneen gespielt und brilliert auch als erfolgreiche Kammermusikerin u. a. mit dem Weimar Guitar Quartet. Ihr künstlerisches Schaffen ist in bisher drei Alben dokumentiert.

Sie hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen internationaler Wettbewerbe gewonnen und hat Hunderttausende von Anhängern auf all ihren Social-Media-Kanälen. Stephanie ist leidenschaftlich bemüht, ihre Musik mit anderen zu teilen und gilt als innovative und tiefgründige Musikerin. Sie wird ein Programm voller persönlicher Inspiration präsentieren, das von malerischen Liedern aus ihrer Heimat Australien bis hin zu hypnotisierenden Grooves aus Südamerika reicht. Außerdem wird sie frische neue Werke für die klassische Gitarre präsentieren, die sich durch faszinierende Kontraste, Techniken und Farben auszeichnen.

https://nachtdergitarren.com

