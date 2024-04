Koblenz. Die Koblenzer warten sehnsüchtig auf das im Jahr 2024 eröffnende Moselbad. Mit der Pressekonferenz Anfang Februar präsentierte die Geschäftsführung den aktuellen Sachstand und hatte die Eröffnung im zweiten Quartal 2024 avisiert. Aufgrund von Verzögerungen rückt der Eröffnungstermin in den August.

In den vergangenen acht Wochen sind merkliche Arbeiten im Bad weitergeführt wurden. So konnten Fortschritte bei den Belagsarbeiten im Obergeschoss und bei der Fliesenverlegung im Bereich der Sauna und des Hallenbads realisiert werden. Ebenso sind Montagearbeiten im Umkleidebereich gestartet sowie Arbeiten im Bereich der angehängten Decke weitergeführt. Weitere Fortschritte sind im Außenbereich wahrnehmbar. Ein Meilenstein wurde mit der Inbetriebnahme der Heizungsanlage erreicht.

„Aktuell eingetretene Verzögerungen führen zu einer Bauzeitenverlängerung, so dass wir derzeit davon ausgehen, dass eine bauseitige Fertigstellung des Bads zu Beginn des 2. Quartal erfolgt“, so der technische Geschäftsführer Albert Diehl und erläutert: Ab Mai erfolgt die Inbetriebnahmephase mit der Einstellung und Regulierung der technischen Anlagen (insb. Wassertechnik). Es folgen Wasserbeprobungen, weitere fachtechnische Inbetriebnahmen und das Anlernen und Einspielen des Personals, so dass für Juli erste Pre-Opening Schwimmen vorgesehen sind. Auch wenn das Bad von außen recht fertig aussieht, darf diese Zeit nicht unterschätzt werden. Als Eröffnungstermin hat die Geschäftsführung das letzte Sommerferienwochenende (24./25.08.) im Blick. Um diesen Ablauf sicherzustellen, ist es notwendig, dass alle baulichen Tätigkeiten bis Ende April fertig gestellt werden, während die technischen Restinstallationen im Untergeschoss im Mai fertig werden müssen.

Gute Botschaft gibt es in Sachen Personalmanagement: Nach klassischen Methoden der Personalakquise konnten durch neue Formen auch in diesen schwierigen Zeiten des Personalmangels der Personalbedarf gedeckt werden. Sukzessive wird das Team des Moselbads im Laufe der Inbetriebnahmephase auf rund 45 Mitarbeiter steigen . „Bei den noch offenen Stellen befinden wir uns in der finalen Phase des Stellenbesetzungsprozesses. Es ist jedoch zu erwarten, dass es stets Anpassungen im Personalbereich geben wird. Daher freuen wir uns auf aussagekräftige Initiativbewerbungen in allen Bereichen.“, so Prof. Dr. Christian Kuhn, kaufmännischer Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH.

Untertitel zum Foto: Start der Montagearbeiten im Umkleidebereich.

Foto: Koblenzer Bäder / Daniel Genz