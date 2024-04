20.000 Euro an den Verein „keiner darf verloren gehen“

Koblenz. Die LOTTO Rheinland-Pfalz – Stiftung fördert das gemeinnützige Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“ e.V. in Rheinland-Pfalz mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro. Mit dieser finanziellen Unterstützung werden Workshops zu den „Corona-Spätfolgen für Grundschülerinnen und Grundschüler“ ermöglicht.

Das Lernpatenprojekt ist eine Kooperation mehrerer Institutionen und Organisationen in ganz Rheinland-Pfalz, die sich gemeinsam für die Verbesserung der Bildungschancen und Chancengleichheit von Kindern in benachteiligten Lebenssituationen engagieren.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, darunter Schulschließungen, gesellschaftliche Spannungen und familiäre Belastungen, stellen Kinder vor besondere Herausforderungen. Daher ist es selbstverständlich, dass wir als Lotto-Stiftung hier finanziell helfen wollen“, sagte der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, Dr. Alexander Wilhelm, in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der LOTTO Rheinland-Pfalz – Stiftung.

In den Workshops für ehrenamtliche Lernpatinnen und Lernpaten werden Themen wie soziale Isolation, Ängste, Rückzug und auffälliges Verhalten behandelt. Ziel ist es, den Lernpaten wichtige Inhalte an die Hand zu geben, um die Kinder bestmöglich zu unterstützen.

Die landesweiten Mitglieder des Projekts, darunter Kreisverwaltungen, Bürgerstiftungen und Kinderschutzbünde, unterstützen Grundschulen mit ihren Lernpatinnen und Lernpaten. Die 1:1-Betreuung findet in Absprache mit der jeweiligen Klassenleitung einmal wöchentlich für zwei Stunden in der Schule statt. Der Fokus liegt hierbei auf dem Beziehungsaufbau zu den Kindern, um ihre sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu stärken.

„Die finanzielle Unterstützung der LOTTO Rheinland-Pfalz – Stiftung ist ein wichtiger Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung unseres Projektes und hilft uns, viele Kinder und Jugendliche zu unterstützen“, sagte Linda Gerl vom Trägerverein „keiner darf verloren gehen“ e.V.

Interessierte an einer ehrenamtlichen Mitarbeit können sich an den Trägerverein „keiner darf verloren gehen“ e.V. wenden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.lernpatenprojekte.de oder per E-Mail an info@lernpatenprojekte.de erhältlich.

Bildunterzeile: Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Lotto-Stiftung, Dr. Alexander Wilhelm (rechts), und Stiftungs-Geschäftsführer Frank Zwanziger (links) übergaben den Scheck an Linda Gerl, Projektassistenz des Trägervereins „keiner darf verloren gehen“ e.V.

Foto: Lotto Rheinland-Pfalz