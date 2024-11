Im Kafka-Jahr 2024 kann man sich kaum vorstellen, dass Franz Kafka relativ arm und eher unbekannt verstarb. Der Berliner Autor Michael Kumpfmüller erzählt in seinem Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“ von Kafkas letzten Lebensmonaten, seiner letzten Schaffenszeit, der schweren Krankheit und der letzten Liebe des Schriftstellers.

2024 kam der Roman als Spielfilm in die Kinos. Der Autor liest am 8.11.2024 um 19 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz aus seinem Buch und berichtet über die Arbeit an dem biografischen Roman und von dem langjährigen Prozess, in dem am Ende ein Kino-Film entstand.

Der Eintritt beträgt 10 €.