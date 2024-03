Landesweit größte Sport-Event für Menschen mit und ohne Behinderung findet 2025 in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz statt.

Die landesweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit und ohne geistige Behinderung im Jahr 2025 findet in Mainz statt. Die Stadt und Special Olympics Rheinland-Pfalz, die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung im Land, erwarten in 2025 rund 4.000 Teilnehmende zum bedeutendsten Event seiner Art in Rheinland-Pfalz.

Rund 1.000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Rheinland-Pfalz aber auch den angrenzenden Bundesländern, werden in mehr als 10 Sportarten nach dem Special Olympics Sportkonzept starten, darunter Fußball, Leichtathletik und Schwimmen, aber auch Golf, Boccia und Tennis. In diversen Sportarten werden Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung in gemeinsamen Teams teilnehmen. Umgeben werden die Wettbewerbe von einem umfassenden Rahmenprogramm, um die Landesspiele zu einem inklusiven Fest der Begegnung zu machen.

„Wir freuen uns sehr, dass die nächsten Landesspiele erstmals in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz stattfinden werden“, so Prof. Dr. Burkhard Schappert, Präsident des Landesverbandes. „2023 haben wir mit den Special Olympics World Games in Berlin die Begeisterungsfähigkeit der Bevölkerung für die Bewegung Special Olympics und den Sport von Menschen mit geistiger Behinderung hautnah erlebt. Gemeinsam mit der Stadt und den Mainzerinnen und Mainzer möchten wir ein großartiges Fest der Begegnung feiern und möglichst viele Menschen mit und ohne Behinderung einbeziehen.“

Auch Oberbürgermeister Nino Haase und Bürgermeister Günter Beck freut die Zusage: „Wir blicken voller Vorfreude auf drei Tage voller spannender Wettbewerbe, unvergesslicher Begegnungen und dem besonderen Special Olympics-Gefühl in 2025. Wir sind überzeugt, dass die Mainzerinnen und Mainzer die Athletinnen offen und herzlich bei uns willkommen heißen werden. Gemeinsam mit vielen weiteren Partnern aus der Region sind wir der vollen Überzeugung, dass wir tolle Landesspiele umsetzen und so die inklusive Teilhabe weiter vorantreiben können.“

Mit der ersten Sitzung des Organisationskomitees im Frühjahr geht es in die konkreten Planungen, bei der u.a. auch der Veranstaltungstermin festgelegt wird.