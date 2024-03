Kulturfest zur Eröffnung am 27./28. April auf der Festung Ehrenbreitstein

Der Süden Europas kommt nach Rheinland-Pfalz – und zuerst auf die Festung Ehrenbreitstein! An zwei Tagen erwartet die Gäste ein kostenloses Kulturprogramm zum Motto „Kompass Europa: Sterne des Südens“ auf dem Schlosshof und in den angrenzenden Innenräumen. Heute wurde es vorgestellt.

„Ich freue mich, dass wir heute in Koblenz den Kultursommer Rheinland-Pfalz offiziell eröffnen und auf der Festung Ehrenbreitstein den Startschuss für das Motto `Kompass Europa: Sterne des Südens‘ geben“, so Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck. „So ein Ereignis ist auch für das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein etwas Besonderes“, stellte Dr. Andreas Schmauder von der Generaldirektion kulturelles Erbe fest. Und Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit: „Ohne das große Engagement aller Beteiligten und die Unterstützung von Partnern und Sponsoren wäre ein solches Festival nicht möglich.“

Das Programm wurde gemeinsam von den Teams des Café Hahn und des Kultursommers konzipiert. Christoph Dörr, Geschäftsführer Café Hahn, und Teneka Beckers,

Gesamtleitung Kultursommer Rheinland-Pfalz, stellten es vor: „Uns war wichtig, ein kompaktes, abwechslungsreiches und qualitätsreiches Angebot für alle Altersklassen zu gestalten, welches das Motto widerspiegelt. Und wir denken, es ist uns gelungen.“

Überall ist etwas los: Während auf dem Schlosshof unterschiedliche Theatergruppen und Trapez-Artistik zu bestaunen sind, kann man in der Festungskirche Kinder- und Figurentheater, moderne Alphornklänge oder Texte und Lieder über Italien erleben. Im Kuppelsaal steht die Bühne bereit für Konzerte, Theater und Flamenco. Dazu gibt es am Sonntag Mitmachprogramme von der Jugendkunstschule Koblenz und der Museumspädagogik des Landesmuseums. Und dann biegt auch noch eine italienische Brass Band um die Ecke…

Am Samstag ist der Eintritt zur Festung ab 16 Uhr frei, am Sonntag gilt der reguläre Eintrittstarif. Das Restaurant Casino ist geöffnet, die Seilbahn fährt bis Programmende.

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz 2024 findet bis Ende Oktober im ganzen Land statt. Über 230 Projekte gehören dazu, viele auch in und um Koblenz.

Zum Programm der Kultursommer-Eröffnung:

Klezmer-Musik erklingt aus den Koffern von zwei Reisenden: „Arrived“ von Adrian Schvarzstein & Jurate Širvyte ist ein Stück berührendes Straßentheater über das Thema Migration und Leben im Exil – fast ohne Worte. Auch das Stelzentheater der Gruppe Irrwisch aus Österreich funktioniert ohne Sprachbarrieren – wenn das Publikum mitspielt. Ganz ohne Sprache kommt auch

Anita Bertolami aus, die ihren Körper zur Kulisse einer poetischen Performance macht. Mit dem Trapezakt „It Happens“ gibt La Campistany Einblick in das Leben einer katalanischen Zirkusperformerin. Virtuos und perfekt aufeinander eingespielt zelebriert das Duo „madrugá flamenca“ atemberaubenden Flamenco auf höchstem künstlerischem Niveau.

Die italienische Liedermacherin Etta Scollo lebt ihre Musik. Sie singt vom Jetzt – italienisch „Ora“ – berührend und voller Hoffnung. Genau wie die Sängerin Erini, deren erste Single bereits viral ging. In Ihrer Musik wird griechische Tradition inspiriert von Jazz, Pop und klassischer Musik zu einem neuen Sound, der an fremde Orte entführt. Der gebürtige Koblenzer Lulo Reinhardt und die klassische Gitarristin Yuliya Lonskaya spielen Flamenco, Jazz, Gipsy-Musik und mehr. Die Italiensehnsucht der Deutschen wird von La Deutsche Vita in einer Collage von Texten und Liedern humorvoll verpackt. Während die sieben Musiker von Bandakadabra aus Turin mit Blasinstrumenten und Schlagzeug für Stimmung sorgen, hat die 12 köpfige Brassband Traktorkestar aus der Schweiz zeitgemäße Interpretation des Balkan-Genres im Gepäck. Ebenfalls aus der Schweiz kommend bringt die Gruppe Hornroh moderne Alphorn-Klängen mit auf die Festung.

Auf eine märchenhafte Zeitreise (für alle ab 8 Jahren) laden das Teatro del Drago (Ravanna) und das Kinder- und Jugendtheater Speyer mit „Drei Wünsche frei“ ein. Die Geschichten vom großen Bo und vom kleinen Pizzico wird von Tearticolo mit Tischfiguren für Kinder ab 3 Jahren gespielt.

Samstag, 27. April

16:15 / 17:30 / 18:45 Uhr Anita Bertolami (CH), Figurentheater

16:15 / 18:30 Uhr Arrived (ES), Stationentheater

16:30 / 17:45 / 20:15 Uhr Bandakadabra (IT), Brass

17:15 / 19:00 Uhr Irrwisch (AT), Stelzentheater

18:15 Uhr La Campistany (ES), Trapez-Artistik

19:00 Uhr Etta Scollo (IT), Liedermacherin

20:15 Uhr La Deutsche Vita, Texte & Lieder

21:00 Uhr Traktorkestar (CH), Blasmusik

Sonntag, 28. April

11:00 – 17:00 Uhr Mitmachaktion: Römischen Limes erleben

11:00 – 18:00 Uhr Mitmachaktion: Jugendkunstwerkstatt

11:00 Uhr Drei Wünsche frei (DE, IT), Kindertheater

11:30 / 13:00 / 16:45 Uhr Anita Bertolami (CH), Figurentheater

12:00 / 14:30 Uhr Tearticolo, Kindertheater

12:00 / 15:30 Uhr Arrived (ES), Stationentheater

12:15 / 16:00 / 18:00 Uhr Bandakadabra (IT), Brass

13:00 Uhr Yuliya Lonskaya & Lulo Reinhardt, Gipsy-Musik

13:30 / 15:45 Uhr Hornroh (AT), Alphorn modern

13:30 / 16:30 Uhr Irrwisch (AT), Stelzentheater

13:45 Uhr Traktorkestar (CH), Blasmusik

14:45 / 17:15 Uhr La Campistany (ES), Trapez-Artistik

15:00 / 18:00 Uhr Madrugá Flamenca (ES), Tanz

16:30 Uhr Erini (GR), Musik