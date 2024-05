Am 19. Mai 2024 können vier Museen besichtigt werden

Lahnstein. Am Sonntag, 19. Mai 2024 sind zum Internationalen Museumstag in Lahnstein der Hexenturm am Salhofplatz, das Stadtmauerhäuschen, das Bergbaumuseum Friedrichssegen und das CCO-Fastnachtsmuseum im Martinsschloss bei freiem Eintritt geöffnet.

Seit 1965 befindet sich im Hexenturm das Lahnsteiner Heimatmuseum. Um 14.00 und um 15.00 Uhr beginnt jeweils eine 45-minütige Turmführung durch alle drei Etagen einschließlich der Aussichtsplattform. Hier erlebt man die tolle Aussicht mit dem Vierburgenblick in 25 Meter Höhe. Das Erdgeschoss (Verlies) mit der Ausstellung zur Vor- und Frühgeschichte ist ab 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Das Stadtmauerhäuschen in der Hintermauergasse 19, Außenstelle des Lahnsteiner Heimatmuseums, Abteilung Wohnkultur des frühen 20. Jahrhunderts, ist von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und versetzt die Besucher 100 Jahre in der Zeit zurück! Anschauungsvoll kann man erleben, wie die Vorfahren lebten und mit welch engen Räumen sich manche Lahnsteiner Familie begnügen musste.

Das Bergbaumuseum Friedrichssegen, gegründet 2000 vom Arbeitskreis Grube Friedrichssegen, befindet sich im Stadtteil Friedrichssegen, Ahlerhof, nahe dem Lahnkraftwerk. Dieses Kleinod fasziniert mit seinen ausgestellten Exponaten, Mineralien und Fotografien. An einem Modell des Bergbaudorfes um 1900 kann man sich in die Zeit hineinversetzen, als das ganze Tal noch vom Bergbau beherrscht wurde. Das Museum ist von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Das Fastnachtsmuseum im Martinsschloss ist eine wahre Fundgrube für Freunde des närrischen Brauchtums. Gezeigt wird, was zur fünften Jahreszeit in Lahnstein und der Region gehört, darunter Narrenkappen, Kostüme und Uniformen, Plakate und Programmhefte, Orden und Pins, tausende Fotos und allerlei Kuriositäten. Geöffnet ist von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eingang befindet sich im Innenhof des Martinsschlosses.

Bild 1: Im Heimatmuseum im Hexenturm gibt es durch die verschiedenen Jahrhunderte hindurch viel zu entdecken.