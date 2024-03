Boppard hat eine neue Weinmajestät: Am vergangenen Samstag, 16. März 2024, wurde Viktoria Perll (Weingut August Perll) von Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich zur Bopparder Weinkönigin gekrönt. Die Krönung erfolgte an der Mandelsteinhütte. So konnte die neue Bopparder Weinhoheit Viktoria I. auch gleich ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvieren, denn der Bopparder Hamm hatte an diesem Tag prominenten Besuch zu Gast: Die Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann (aus dem Anbaugebiet Franken) begleitet von ihren Weinprinzessinnen Jessica Himmelsbach (Baden) und Lea Baßler (Pfalz) statteten dem Weinanbaugebiet Mittelrhein ihren Antrittsbesuch ab. Die Deutschen Weinmajestäten waren in Begleitung einiger Bopparder Winzer vom Wanderparkplatz durch den Bopparder Hamm zur Mandelsteinhütte gewandert, wo ein Empfang mit Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier und der stellvertretenden Ortsvorsteherin Alexa Bach stattfand. Dieser bot auch den Weinhoheiten die Gelegenheit, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen.