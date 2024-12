Die Sayner Hütte startet musikalisch ins neue Jahr und begrüßt am 5. Januar um 17 Uhr die NEO-Chorakademie in der beheizten Krupp’schen Halle. Zur Aufführung kommen Werke von Meinhard Ansohn, Eric Whitacre, Robert Schumann, Orlando Gibbons, Rudolf Mauersberger, Ralph Vaughan Williams und Franz Biebl. Bei diesem Projekt steht der Mainzer Dirigent, Chorleiter und Komponist Julian Mörth am Pult. Von ihm erklingen unter anderem die Uraufführungen „Morgenlied“ und „Lullaby for the Earth“. Die NEO-Chorakademie führt mehrmals im Jahr eine ausgewählte Gruppe aus Sängerinnen und Sängern ab 13 Jahren und ein engagiertes pädagogisches Team zusammen. In einer konzentrierten Arbeitsphase wird unter wechselnder musikalischer Leitung ein profiliertes Konzertprogramm erarbeitet und aufgeführt. Alle Verantwortlichen arbeiten ehrenamtlich. Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt; Spenden sind willkommen, um die Beiträge für die Teilnehmenden möglichst gering zu halten.