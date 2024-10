Die Kinderbibliothek heißt am Donnerstag, 31. Oktober, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur besonderen Halloween-Vorlesestunde in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Vorgelesen wird die Geschichte „Rufus ist sauer“ von Robert Scheffner.

Rufus hat ein Problem: Halloween naht und der kleine Kürbis sieht einfach – oh Schreck – SÜSS aus! Er setzt alles daran, schrecklich gruselig zu werden. Mindestens so gruselig wie der kopflose Reiter! Doch alle seine Pläne klappen nicht. Kein Wunder, dass er langsam richtig sauer wird. Doch als er schon aufgeben will, läuft ihm der kopflose Reiter selbst über den Weg und die beiden beschließen, dass sie als Grusel-Duo die Welt gehörig in Schrecken versetzen können. Doppelt gruselt schließlich besser.

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Verkleidung ist erwünscht! Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG.