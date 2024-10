Alice Hoffmann alias Hilde Becker erhält den bedeutenden Karnevalspreis

Was haben Helmut Kohl, Marie-Luise Marjan, Hans-Dietrich Genscher und Heinz Meller gemeinsam? Sie alle wurden im Laufe ihres Lebens mit dem „Goldenen Schärjer“ ausgezeichnet. Die traditionsreiche Veranstaltung ehrt verdiente Karnevalisten aus dem Rheinland – und wird nach einer kurzen Unterbrechung am 30. November erstmalig von der Stadt Neuwied ausgerichtet. Beim Festakt, der ab 19:11 Uhr in der Raiffeisen-Turnhalle im Raiffeisenring steigt, wird sich Alice Hoffmann, vielen besser bekannt als Hilde Becker aus der Kultserie „Familie Heinz Becker“, in die Liste der Preisträger einreihen.

Dabei verspricht das Programm einiges an Unterhaltung: Neben Hoffmann, die sich im Karneval in Mainz-Mombach bereits oft als gekonnte Rednerin bewiesen hat, treten die beliebte Engerser Band „De Knocheläcker“, der überregional bekannte Mayener Büttenredner Werner Blasweiler und der Bauchredner „Querni“ auf. Darüber hinaus dürfen sich alle Gäste auf die eine oder andere Überraschung freuen. Los geht es um 18:11 Uhr mit einem Sektempfang.

Dass es mit dem Goldenen Schärjer weitergeht, ist für Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig eine Herzensangelegenheit: „Für mich war klar, dass diese Traditionsveranstaltung unbedingt weitergeführt werden muss“, macht Einig deutlich. Nachdem die karnevalistische Ehrung lange Jahre vom ehemaligen Präsidenten des Narrenclubs Grün-Rot Hans-Peter Poveleit und seiner Frau Renate organisiert wurde, wird sie in Zukunft von der Stadt Neuwied fortgeführt. „Ich freue mich, dass wir mit Michael Bleidt und Fredi Winter zwei heimische Karnevalsgrößen gewinnen konnten, die uns hier tatkräftig unterstützen“, so Einig weiter.

Karten für die karnevalistische Preisverleihung kosten 9,99 Euro und sind ab sofort unter www.ticket-regional.de erhältlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es beim Neuwieder Amt für Stadtmarketing per E-Mail an stadtmarketing@neuwied.de.

Foto: In der Rolle als saarländische Hausfrau Vanessa Backes steht die Mainzer Kabarettistin Alice Hoffmann bereits seit 1998 auf der Bühne.