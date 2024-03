Die Sanierungsarbeiten an der Fußgängerbrücke über den Moselring gehen in den 2. Bauabschnitt. Nun wird das Arbeits- und Schutzgerüst an den Unterseiten in verkehrsarmen Nachtstunden angebracht.

Deshalb werden in der Nacht vom 18. auf den 19. März ab 21:00 bis 06:00 Uhr auf der B 49 unterhalb der Fußgängerbrücke Moselring bzw. in Höhe des Haltepunkts Koblenz Stadtmitte, von den drei Fahrstreifen der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarkreisel/Bonn eingezogen. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrsteifen am Baufeld vorbeigeführt. Zeitgleich wird die Zufahrt zum ehemaligen Handelshof-Gelände voll gesperrt.

In der Nacht vom 19. auf den 20. März wird ab 21:00 bis 06:00 Uhr die B 49 ab Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Löhrstraß e in Fahrtrichtung Saarkreisel/Bonn für Busse und LKWs gesperrt. Der PKW-Verkehr wird über die Zufahrt zum ehemaligen Handelshof-Gelände am Baufeld vorbeigeführt. Für Busse und LKWs ist eine Umleitungsstrecke ab Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Löhrstraß e über den Wöllershof ausgeschildert.

Zeitgleich wird die B 9 im Trog aus Richtung Boppard Fahrtrichtung Saarkreisel/Bonn auf einen Fahrstreifen, den linken, reduziert.

In den Nächten vom 20. auf den 21. und vom 21. auf den 22. März wird die B 49 von Cochem/Bonn kommend in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Ring voll gesperrt. Für die betroffenen Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitungsstrecke über den Wöllershof ausgeschildert.