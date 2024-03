Henriette Vogt liest am Donnerstag, 14. März, für alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren in der Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes Frühlings- und Ostergeschichten vor. Im Anschluss wird eine Kleinigkeit mit Fingerfarben zum Thema Ostern gebastelt.

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.