Jugendtreff in Heddesdorf öffnet ab sofort jeden Dienstag

Da kommt keine Langeweile auf: Der Neuwieder Stadtteil Heddesdorf hat einen neuen Anlaufpunkt für Jugendliche! Der frisch eingeweihte Jugendtreff in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde öffnet ab sofort jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr (außer in den Ferien) seine Türen für alle ab 13 Jahren. Die Kooperation zwischen der evangelischen Kirche, die die Räumlichkeiten stellt, und dem Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied, das das Personal bereitstellt, bietet den perfekten Rahmen für Freizeitspaß und neue Freundschaften.

Schon bei der Eröffnung war einiges geboten. Rund 20 Jugendliche waren da, um ihren neuen Treffpunkt bei einem kleinen Buffet und selbstgeplanten Aktionen zu feiern. Auch Bürgermeister Peter Jung, Bernhard Fuchs, Leiter des städtischen Jugendamts, und Pfarrerin Julia Arfmann-Knübel ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, dem Jugendtreff alles Gute mit auf den Weg zu geben.

Unter dem Motto „Freunde treffen, Freunde mitbringen“ können die Teenager hier Billard spielen, sich am Kicker und beim Tischtennis austoben oder einfach quatschen und chillen. Und das Beste: In Zukunft sind noch viele abwechslungsreiche Projekte geplant, um den Treff zu einem echten Lieblingsort für die Jugendlichen in Heddesdorf zu machen. Großen Anteil daran haben die beiden Ehrenamtlichen Paulina Celbajev und Alexandra Hoffmann, die mit viel Herzblut dabei sind und das Projekt tatkräftig unterstützen. Sie betreuen den Treff, bringen neue Ideen ein und bieten Aktionen für die Teens aus Heddesdorf an.

Wer neugierig geworden ist, kann einfach vorbeikommen und Freunde mitbringen! Fragen zum neuen Jugendtreff in der Dierdorfer Straße 39 beantwortet Hannah Lehmann vom KiJub per Mail an hlehmann@neuwied.de oder telefonisch unter Tel. 02631 802 174.

Zum Bild: Zur Eröffnung schauten auch Bürgermeister Peter Jung (hinten, 1. von rechts), Bernhard Fuchs (hinten, 1. von links), Leiter des städtischen Jugendamts, und Pfarrerin Julia Arfmann-Knübel (mittlere Reihe, 3. von rechts) im neuen Jugendtreff vorbei.

Foto: Peter Jung