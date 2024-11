Lahnstein. Voraussichtlich vom 04. bis 10. Dezember 2024 werden im „Hohenrhein“ in Lahnstein im Bereich der Engstelle vor den Häusern 72 bis 72b die Stromleitungen erneuert.

In dieser Zeit kann der Bereich nur zu Fuß passiert werden. Feuerwehr und Rettungskräfte sind informiert. Im Einsatzfall alarmiert die Leitstelle die Bauleitung, damit die Baustelle für die Durchfahrt der Einsatzkräfte vorbereitet werden kann. Außerhalb der Arbeitszeiten wird die Baustelle so hergerichtet, dass die Einsatzkräfte passieren können.

Bildunterzeilen

Im Zuge der Baumaßnahme „Hohenrhein“ werden auch Stromleitungen erneuert. (Foto: Stefan Best / Stadtverwaltung Lahnstein)

