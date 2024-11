Koblenz/Rhein-Lahn/Mayen-Koblenz. Wie kommen die Belange von Koblenz und der Region, von Weißenthurm, Lahnstein oder Bendorf nach Berlin? Klare Sache: in der Tasche des CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Oster – und das seit sieben Jahren. Mit seinem Mandat hat der Politiker nicht nur den Auftrag angenommen, Politik in der Bundeshauptstadt zu machen, sondern vor allem auch für die Menschen in seinem Wahlkreis. Deswegen bietet er unter anderem regelmäßig Bürgersprechstunden in seinem Koblenzer Büro an. Wollen Sie vor der vorgezogenen Bundestagswahl ein wichtiges Thema aus Ihrer Heimat mit dem Abgeordneten besprechen? Welche Fragen brennen Ihnen unter den Nägeln? „Ich freue mich auf viele Gespräche und Impulse“, sagt Josef Oster.

Die nächste Bürgersprechstunde findet statt am Montag, 9. Dezember, ab 16.30 Uhr im Wahlkreisbüro, Clemensstraße 18, 56068 Koblenz. Wer mit dem Politiker in Kontakt treten möchte, kann sich ab sofort unter Telefon 0261/91496636 oder via E-Mail josef.oster@bundestag.de anmelden.