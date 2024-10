Tolle Erlebnisse für die Kinder und Jugendlichen

Lahnstein. Auch in diesem Jahr hat das Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) ein vielseitiges und spannendes Herbstferienprogramm für Kinder und Jugendliche angeboten. Insgesamt 26 Teilnehmer zwischen 8 und 12 Jahren erlebten in zwei Freizeiten ereignisreiche Tage voller Abenteuer, Gemeinschaft und Kreativität.

Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch im Lahnsteiner Hallenbad und im Kino Lahnstein sowie zahlreiche spannende Turniere im Jugendhaus. Ein besonderes Highlight war das traditionelle Kürbisschnitzen, das für gruselige Halloween-Stimmung sorgte.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Das Caritas Altenzentrum unterstützte die Freizeit mit einem warmen Mittagessen und ein leckeres Eis aus der Eisdiele Sicilia rundete einen Nachmittag ab.

Das JUKZ bietet in fünf Ferienwochen des Jahres Freizeiten für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 12 Jahren an. Auch für das Jahr 2025 stehen bereits Termine fest, für die noch wenige Plätze verfügbar sind. Interessierte können ihre Anmeldungen per E-Mail an jukz@lahnstein.de richten.