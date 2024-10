Streifzüge durchs herbstliche Neuwied

Drei Stadtführungen der Tourist-Info erkunden die Deichstadt

Goldener Herbst oder Regen, Wind und Kälte – im Oktober ist alles möglich. Was dagegen feststeht, sind die Stadtführungen, welche die Neuwieder Tourist-Information auch im Herbst für Gäste und Einwohner gleichermaßen auf die Beine stellt. In der zweiten Oktoberhälfte stehen dabei spannende Streifzüge durch die Neuwieder Innenstadt für Groß und Klein auf dem Programm.

Aufgrund der weitreichenden Privilegien, die in Neuwied seit den Gründungstagen für sämtliche Religionsgruppen bestanden, gab es in der Deichstadt über Jahrhunderte eine florierende jüdische Gemeinde. Diese konnte sich an Rhein und Wied frei entfalten, sodass neben der Synagoge auch eine jüdische Volksschule entstand. Dies änderte sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten schlagartig: Die Schule wurde gewaltsam geschlossen, die Synagoge geschändet und niedergerissen. Doch noch heute finden sich die „Spuren jüdischen Lebens“ in der Deichstadt – sei es das Synagogenmahnmal oder die zahlreichen Stolpersteine. Am Samstag, 19. Oktober, durchquert eine um 14 Uhr am Schloss startende Führung auf der Suche nach ebendiesen Spuren die Neuwieder Innenstadt.

Eine weitere Glaubensgemeinschaft, die aufgrund der gelebten religiösen Toleranz nach Neuwied kam, ist die Herrnhuter Brüdergemeine. Diese bekam in der Planstadt ein eigenes Quadrat zugeteilt, welches noch heute die Herrnhuter Kirche beherbergt und sich auch ansonsten deutlich vom Rest der Innenstadt abhebt. Am Sonntag, 20. Oktober, können alle Interessierten an einer Führung durch das Herrnhuterviertel teilnehmen und dabei auch die Kirche mit ihrem komplett weißen Innenleben und die darunterliegenden Katakomben besichtigen. Die Herrnhuterführung startet um 14 Uhr vor der Herrnhuter Kirche.

Eine Woche später steht ein Innenstadtrundgang der besonderen Art auf dem Programm – dieser richtet sich nämlich explizit an junge Deichstadtentdecker. Die Kinderführung startet am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr vor dem Schloss und erkundet mit Schärjer, Deich und Co. alle Sehenswürdigkeiten und Denkmäler in der Neuwieder Innenstadt.

Für alle Stadtführungen gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Diese kann telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 vorgenommen werden.

Bildunterschrift:

Vom Neuwieder Schloss, dem Sitz der Fürstenfamilie, wurden insbesondere während der Gründungstage die Geschicke in der Deichstadt gelenkt.

Foto: Felix Banaski